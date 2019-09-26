Рубль подешевел в начале торгов четверга

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" утром в четверг рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающихся котировок нефти и после завершения основных налоговых выплат сентября.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,23-64,35 рубля за доллар, по итогам первых пяти минут торгов курс вырос на 15 копеек к уровню закрытия среды и составил 64,3 рубля за доллар. Евро подорожал на 19,3 копейки, до 70,42 рубля за евро. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 16,94 копейки, до 67,05 рубля.

Доллар при этом оказался на 10,77 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,88 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов на фоне дешевеющей нефти и завершения налоговых выплат сентября. В среду, 25 сентября, крупнейшие компании завершили перечисление в бюджет НДПИ, НДС и акцизов объемом порядка 1,1 трлн рублей; оставшийся к уплате налог на прибыль, который выплачивается в понедельник, 30 сентября, равняется чуть более 200 млрд рублей.

Участники рынков ждут новостей относительно торгового конфликта между США и Китаем. Инвесторов воодушевили заявления президента США Дональда Трампа о возможности заключения торговой сделки с Китаем, однако на рынке сохраняется беспокойство по поводу начала процедуры импичмента Трампа.

В среду Трамп сказал, что соглашение, призванное положить конец затянувшейся торговой войне США с Китаем, может быть достигнуто "раньше, чем вы думаете", добавив, что Китай "очень хочет заключить сделку".

Цены на нефть немного снижаются после падения по итогам предыдущей сессии, обусловленного ростом запасов нефти в США, а также сигналами быстрого восстановления Саудовской Аравией объектов, пострадавших от недавней атаки. Заявление Трампа о переговорах с Китаем поддержало рынки.

К 10:05 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,2%, до $61,31 за баррель. За среду Brent подешевела на 1,13%, до $62,39 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI дешевели в Нью-Йорке на 0,28% - до $56,33 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 1,4%, до $56,49 за баррель.

Накануне СМИ сообщали со ссылкой на источники, что Saudi Aramco восстанавливает работу объектов, подвергшихся атаке, с опережением графика примерно на неделю. По данным источников, саудовская нефтекомпания уже располагает мощностями для производства нефти в объеме 11,3 млн б/с и рассчитывает восстановить мощности по добыче до нормального уровня - 12 млн б/с - к ноябрю. В ОПЕК это подтвердили.

Товарные запасы нефти в США на минувшей неделе увеличились на 2,41 млн баррелей, сообщило в среду министерство энергетики страны. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения запасов на 190 тысяч баррелей.