Трамп обвинил демократов в давлении на Зеленского

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп обвинил представителей Демократической партии в попытках оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели", - сказал президент на пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, демократы "угрожали" Зеленскому. "Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал", - отметил Трамп.

Американский лидер указал, что ожидает "транспарентности" от бывшего вице-президента США Джо Байдена, так как и сам готов к транспарентности в том, что касается его разговора с Зеленским, вызвавшего скандал в американских политических кругах.

Трамп также добавил, что демократы инициировали расследование оснований для его импичмента, так как осознают, что не смогут победить на президентских выборах 2020 года

"Они (демократы - ИФ) сосредоточились на охоте на ведьм", - отметил президент. Он отметил, что у республиканцев - "великолепные" позиции, согласно опросам, в таких штатах, как Огайо, Айова, Пенсильвания и Северная Каролина.

В среду, 25 сентября, в ходе встречи с Зеленским Трамп подчеркнул, что в ходе телефонного разговора с ним в конце июля говорил о расследовании дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена Хантером Байденом, в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию на Украине.

"Я хочу, чтобы он сделал все, что он может... Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена уходит с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают и ему платят миллионы долларов - это коррупция. Когда Байден уходит из Китая с 1,5 млрд долларов... Все это ужасно", - сказал он во время встречи.

Нашумевший разговор Зеленского и Трампа

Белый дом в среду опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле этого года. Согласно документу, президент США в беседе просил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Однако он не увязывал с этим дальнейшее выделение помощи Украине.

Ряд СМИ ранее в сентябре сообщал, что в ходе этого разговора Трамп неоднократно просил Зеленского начать антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена - сына участника президентской гонки в США Джо Байдена. Ряд изданий сообщал, что Трамп даже задерживал выделение военной помощи Украине, чтобы подтолкнуть Киев к такому расследованию.

Демократы считают такие действия серьезным нарушением - попыткой Трампа использовать свои должности для достижения политических целей. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.