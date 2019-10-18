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В Минэкономразвития допустили отказ от приватизации "Первого канала"

В план приватизации на 2020-2022 годы включат "Совкомфлот", пообещала замглавы ведомства

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Первый канал" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), скорее всего, не войдут в итоговый план приватизации на 2020-2022 годы. Так считает замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, которая курирует приватизации.

В июне и сентябре включить эти компании список на приватизацию предлагал Минфин. 18 октября Тарасенко сказала, что, скорее всего, их "снимут с дальнейшего обсуждения" и не будут включать в план приватизации.

Против приватизации 1,17% "Аэрофлота" выступает Минтранс, сказала чиновница. Включить компанию в приватизационный список предлагал Минфин. Минэкономразвития в этой ситуации оказалось на стороне Минфина, разногласия будут обсуждаться в правительстве, отметила Тарасенко. Авиакомпания была включена в 2013 году в прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы, долю государства предполагалось сократить до 25% плюс одна акция (сейчас государству через Росимущество принадлежит 51,17% акций).

Минэкономразвития также не поддерживает предложение Минфина приватизировать "Зарубежнефть", в том числе из-за действия межправительственного соглашения о сотрудничестве с Вьетнамом. По сведениям Тарасенко, в Минфине готовы снять это предложение.

"РусГидро", "Транснефть" и "Россети", которые были включены в проект программы приватизации на 2020-2022 годы, после совещаний с Минэнерго были из списка вычеркнуты, подтвердила Тарасенко. Ранее об этом решении сообщал чиновник Минэкономразвития Иван Безменов.

Алмазную компанию "АЛРОСа" хотели включить в план, но передумали с учетом позиции властей Якутии, добавила чиновница. Ранее предполагалось паритетное сокращение долей России и Якутии в компании до 29% плюс 1 акция до 2022 года, говорили источники "Интерфакса".

По словам Тарасенко, в план приватизации будет включено снижение доли государства в "Совкомфлоте" до 25% плюс одной акции. На первом этапе предполагается провести допэмиссию, а затем продать госпакет. "Этот вопрос еще будет обсуждаться в правительстве", - замминистра.

Приватизация крупных активов в последние годы фактически остановилась. Государство, с одной стороны, заявляет о необходимости усилить конкуренцию в экономике, с другой стороны, глава Минэкономразвития Максим Орешкин не раз говорил, что приватизация не является самоцелью, более важной задачей является повышение качества корпоративного управления.

Аэрофлот Первый канал ГТЛК Совкомфлот Транснефть Зарубежнефть Минэкономразвития Минфин Минтранс Ольга Тарасенко

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