В Минэкономразвития допустили отказ от приватизации "Первого канала"

В план приватизации на 2020-2022 годы включат "Совкомфлот", пообещала замглавы ведомства

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - "Первый канал" и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), скорее всего, не войдут в итоговый план приватизации на 2020-2022 годы. Так считает замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, которая курирует приватизации.

В июне и сентябре включить эти компании список на приватизацию предлагал Минфин. 18 октября Тарасенко сказала, что, скорее всего, их "снимут с дальнейшего обсуждения" и не будут включать в план приватизации.

Против приватизации 1,17% "Аэрофлота" выступает Минтранс, сказала чиновница. Включить компанию в приватизационный список предлагал Минфин. Минэкономразвития в этой ситуации оказалось на стороне Минфина, разногласия будут обсуждаться в правительстве, отметила Тарасенко. Авиакомпания была включена в 2013 году в прогнозный план приватизации на 2014-2016 годы, долю государства предполагалось сократить до 25% плюс одна акция (сейчас государству через Росимущество принадлежит 51,17% акций).

Минэкономразвития также не поддерживает предложение Минфина приватизировать "Зарубежнефть", в том числе из-за действия межправительственного соглашения о сотрудничестве с Вьетнамом. По сведениям Тарасенко, в Минфине готовы снять это предложение.

"РусГидро", "Транснефть" и "Россети", которые были включены в проект программы приватизации на 2020-2022 годы, после совещаний с Минэнерго были из списка вычеркнуты, подтвердила Тарасенко. Ранее об этом решении сообщал чиновник Минэкономразвития Иван Безменов.

Алмазную компанию "АЛРОСа" хотели включить в план, но передумали с учетом позиции властей Якутии, добавила чиновница. Ранее предполагалось паритетное сокращение долей России и Якутии в компании до 29% плюс 1 акция до 2022 года, говорили источники "Интерфакса".

По словам Тарасенко, в план приватизации будет включено снижение доли государства в "Совкомфлоте" до 25% плюс одной акции. На первом этапе предполагается провести допэмиссию, а затем продать госпакет. "Этот вопрос еще будет обсуждаться в правительстве", - замминистра.

Приватизация крупных активов в последние годы фактически остановилась. Государство, с одной стороны, заявляет о необходимости усилить конкуренцию в экономике, с другой стороны, глава Минэкономразвития Максим Орешкин не раз говорил, что приватизация не является самоцелью, более важной задачей является повышение качества корпоративного управления.