Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Летом 2019 года в России резко выросло количество мошеннических звонков клиентам банков, в том числе с подменой номера кредитной организации, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на участников рынка и данные Банка России.

Минувшим летом ЦБ передал операторам связи сведения о более чем 2500 телефонных номерах, с которых звонили клиентам банков. Операторы заблокировали 218 из них, для 59 - ввели ограничение на использование финансовых сервисов, а в 198 случаях выявили подмену номера банка. Об этом говорится данных, которые регулятор представил на консультационном совете по развитию национальной платежной системы данным. В еще более чем 2000 случаях операторы не стали принимать мер, так как не нашли для этого оснований.

Подмены номера затронули широкий круг банков, сказал газете первым замруководителя департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев. Он уточнил, что цифры отражают не только результативные атаки, но и попытки хищения. Также он отметил, что в некоторых случаях операторы связи не реагируют на сообщения ЦБ, так как в законе "О связи" эта обязанность не прописала. В пресс-службе "Билайна" на это сказали, что многие обращения ЦБ были технически некорректны, а в ряде случаев регулятор предлагал блокировать номера, которые используют сами банки.

Сычев также сообщил, что в сентябре была зафиксирована новая волна звонков с подменой номера.

Рост числа мошеннических звонков с подменой номера подтвердили в департаментах безопасности банков "Открытие", Росбанка и в Альфа-банке. Статистика ЦБ отражает только малую часть проблемы, отметил изданию коммерческий директор "Мегафона" Влад Вольфсон.