Новгородские мошенники украли у жителей полусотни регионов РФ более 5 млн рублей

Им предъявлено обвинение в 111 эпизодах мошенничества

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Группа мошенников из города Чудово Новгородской области выманила по интернету у жителей более 50 регионов РФ свыше 5,5 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Новгородского областного УМВД.

По версии следствия, члены группы с 2017 года размещали на специализированных сайтах объявления о продаже недвижимости, автомобилей, бытовой техники и других товаров. Затем они по телефону представлялись собственниками этого имущества и под различными предлогами просили потенциальных покупателей перечислить им предоплату, после чего обрывали связь с обманутыми клиентами.

Таким образом обвиняемые получили более 5,5 млн рублей от жителей более чем 50 регионов РФ. В частности, жительница Москвы перечислила им за дом в Подмосковье более 1 млн рублей.

Предполагаемым преступникам предъявлено обвинение по 111 эпизодам по части 4 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой с причинением значительного, крупного и особо крупного ущерба). Дело направлено в Новгородский районный суд. Дата начала процесса пока не известна.