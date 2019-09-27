В начале торгов пятницы курс рубля снизился к доллару и евро

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Утром в пятницу на "Московской бирже" рубль дешевеет к бивалютной корзине вслед за снижением котировок нефти и на смешанных сигналах с мировых рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,21-64,39 рубля за доллар. По итогам первой минуты торгов курс вырос на 12,5 копейки к уровню закрытия четверга и составил 64,34 рубля за доллар. Евро подрожал на 11 копеек до 70,24 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 11,83 копейки, до 66,99 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,62 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 14,34 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях смешанных сигналов с мировых рынков и снижения цен на нефть. Оптимизм инвесторов поддерживают ожидания очередного раунда торговых переговоров США и Китая, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября. Этому способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который в среду сказал, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина. Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины.

Между тем участники рынка тревожатся по поводу начала процедуры импичмента Трампу. Как сообщалось, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила в среду о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу. Расследование будут вести шесть комитетов нижней палаты Конгресса, чтобы определить статью, по которой может вестись процедура импичмента, и вынести этот вопрос на голосование в Палате представителей.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса на этой неделе распространил документ от информатора, согласно которому Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет о попытках оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны. При этом за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,89% - до $61,19 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на 0,62% - до $56,06 за баррель.

По данным СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники. Saudi Aramco восстановила мощности объектов - комплекса Абкайк и месторождения Хурайс - до уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, говорят источники Bloomberg.