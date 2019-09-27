Brent подешевела на сигналах восстановления добычи в Саудовской Аравии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки беспилотников на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны.

При этом за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по московскому времени составляет $62,19 за баррель, что на $0,55 (0,88%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг цена этих контрактов составила $62,74 за баррель, поднявшись на $0,35 (0,56%).

Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,31 (0,55%) - до $56,1 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на $0,08 (0,14%), до $56,41 за баррель.

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю, уже начав добывать более 8 млн баррелей в сутки.

Saudi Aramco восстановила мощности комплекса Абкайк и месторождения Хурайсдо уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, отметили источники Bloomberg.

Между тем дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих и батарею ракет Patriot в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне. "Глава Пентагона Марк Эспер объявил сегодня, что США разместят следующее оборудование в королевстве (Саудовской Аравии - ИФ): одну батарею Patriot, четыре радара Sentinel и около 200 военнослужащих в качестве подкрепления", - говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана.

Кроме того, он сообщил, что в Пентагоне также готовы в случае необходимости направить в Саудовскую Аравию еще две батареи Patriot и одну систему THAAD. Отмечается, что окончательное решение по отправке дополнительных сил пока не принято.