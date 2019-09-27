Поиск

Российский рынок акций открылся нейтрально

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной и умеренной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2772,49 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1360,14 пункта (+0,04%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,8%. Доллар подорожал до 64,37 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Подросли бумаги "Башнефти" (+0,7%), "Россетей" (+0,7% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Индексы в США в четверг снизились, инвесторы оценивали заявления официальных лиц о торговых отношениях США с Китаем и следили за американскими статданными.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

В свою очередь, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале увеличился на 1,9% против ранее объявленных 1,7%. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

В Азии в пятницу преобладает умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, но китайский Shanghai Composite прибавляет 0,03%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Азиатский рынок акций негативно отреагировал на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Нефть утром в пятницу вновь дешевеет на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны; за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg. Цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,18 за баррель (-0,9% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,05 за баррель (-0,6% и -0,1% в четверг).

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники.

Saudi Aramco восстановила мощности объектов - комплекса Абкайк и месторождения Хурайс - до уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, согласно данным источников Bloomberg.

Между тем дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих и батарею Patriot в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации рынка акций РФ с возможными границами 1340-1400 пунктов по индексу РТС. Волатильность на западных фондовых площадках остается сравнительно высокой, отражая политические и экономические риски. Во второй половине дня (15:30 по московскому времени) в США выйдут данные по расходам потребителей - индекс PCE, который ФРС использует как основной индикатор инфляции. На валютном рынке оснований для сильных движений пока не наблюдается, в начале торгов возможна консолидация доллара в области ниже 64,5 руб.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, обеспокоенность возможностью импичмента Трампа и тема улучшения ситуации в торговых переговорах между США и Китаем остается в центре внимания инвесторов. В пятницу определить динамику ключевых индексов способна порция американской статистики по инфляции и расходам потребителей, которая может выйти скорее умеренно негативной.

Несмотря на невысокие шансы прохождения голосования в Сенате по вопросу импичмента Трампу представители демократов продолжают оказывать давление на президента. Что же касается темы торгового противостояния, то новых вводных, помимо готовности КНР закупать больше американских товаров и возможность заключения сделки "в любой момент", не поступало. Однако американские власти сохраняют жесткую позицию в отношении китайской Huawei. Проблема нарушения прав интеллектуальной собственности может помешать сближению позиций США и Китая в торговом споре. Переговоры представителей двух стран должны продолжиться в Вашингтоне 10-11 октября.

В целом настроения на глобальных рынках утром в пятницу остаются скорее нейтральными. Рынки Азии снижаются, в частности, падает Япония на фоне слабых данных по инфляции. Не исключено, что в преддверии следующей недели, богатой на макроданные (статистика по рынку труда США, индексы деловой активности в Китае, США и ЕС), инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию.

На рынке акций РФ с технической точки зрения есть возможность движения индекса МосБиржи в район 2790-2800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики пока нет. Пока стоит ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.

рынок акций

Новости по теме

Новости

Мошенники стали чаще звонить россиянам с подменой номеров банков

Brent подешевела на сигналах восстановления добычи в Саудовской Аравии

Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Нефть усилила снижение на росте добычи в Саудовской Аравии

Huawei собралась продать лицензию на технологии 5G американской компании

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть

Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
Дело Baring Vostok

Орешкин пришел на первую встречу Baring Vostok с инвесторами без участия Калви

Японские эмитенты выпустили рекордный объем облигаций в I финполугодии

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

Суд рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего производителя троллейбусов в России

СП "НОВАТЭКа" и Фонда "Энергия" получило рекордный приток нефти на юрских отложениях

Эксперт высоко оценил потенциал РФ в экспорте водки

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');