Российский рынок акций открылся нейтрально

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу смешанной и умеренной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились менее чем на 0,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2772,49 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1360,14 пункта (+0,04%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,8%. Доллар подорожал до 64,37 рубля (+0,16 рубля).

Подешевели акции "РусАла" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%).

Подросли бумаги "Башнефти" (+0,7%), "Россетей" (+0,7% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,2%).

Индексы в США в четверг снизились, инвесторы оценивали заявления официальных лиц о торговых отношениях США с Китаем и следили за американскими статданными.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

В свою очередь, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн сообщил о заключении китайскими компаниями крупных сделок на закупку американских соя-бобов и свинины. Такие заявления повышают оптимизм инвесторов в преддверии очередного раунда торговых переговоров, которые пройдут в Вашингтоне в начале октября.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, во втором квартале увеличился на 1,9% против ранее объявленных 1,7%. Федрезерв таргетирует этот показатель на уровне 2%.

В Азии в пятницу преобладает умеренное снижение индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, но китайский Shanghai Composite прибавляет 0,03%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).

Азиатский рынок акций негативно отреагировал на сообщение Bloomberg со ссылкой на источники о том, что власти США не планируют продлевать разрешения американским компаниям на ведения бизнеса с китайской Huawei Technologies.

Нефть утром в пятницу вновь дешевеет на фоне сигналов о том, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу быстрее, чем ожидалось, после атаки на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры страны; за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самое существенное падение с июля, отмечает агентство Bloomberg. Цена Brent находится на $0,1 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,18 за баррель (-0,9% и +0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $56,05 за баррель (-0,6% и -0,1% в четверг).

Как сообщают СМИ, Саудовская Аравия опережает график восстановления объектов примерно на неделю. Страна уже добывает более 8 млн б/с, сообщают источники.

Saudi Aramco восстановила мощности объектов - комплекса Абкайк и месторождения Хурайс - до уровней, зафиксированных до атаки: 4,9 млн б/с и 1,3 млн б/с соответственно, согласно данным источников Bloomberg.

Между тем дальнейшее падение цен на нефть может ограничить перспектива эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Американское военное командование намерено перебросить в Саудовскую Аравию около 200 военнослужащих и батарею Patriot в качестве подкреплений для борьбы против угроз с воздуха, сообщили в четверг в Пентагоне.

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что в краткосрочной перспективе вероятно продолжение консолидации рынка акций РФ с возможными границами 1340-1400 пунктов по индексу РТС. Волатильность на западных фондовых площадках остается сравнительно высокой, отражая политические и экономические риски. Во второй половине дня (15:30 по московскому времени) в США выйдут данные по расходам потребителей - индекс PCE, который ФРС использует как основной индикатор инфляции. На валютном рынке оснований для сильных движений пока не наблюдается, в начале торгов возможна консолидация доллара в области ниже 64,5 руб.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, обеспокоенность возможностью импичмента Трампа и тема улучшения ситуации в торговых переговорах между США и Китаем остается в центре внимания инвесторов. В пятницу определить динамику ключевых индексов способна порция американской статистики по инфляции и расходам потребителей, которая может выйти скорее умеренно негативной.

Несмотря на невысокие шансы прохождения голосования в Сенате по вопросу импичмента Трампу представители демократов продолжают оказывать давление на президента. Что же касается темы торгового противостояния, то новых вводных, помимо готовности КНР закупать больше американских товаров и возможность заключения сделки "в любой момент", не поступало. Однако американские власти сохраняют жесткую позицию в отношении китайской Huawei. Проблема нарушения прав интеллектуальной собственности может помешать сближению позиций США и Китая в торговом споре. Переговоры представителей двух стран должны продолжиться в Вашингтоне 10-11 октября.

В целом настроения на глобальных рынках утром в пятницу остаются скорее нейтральными. Рынки Азии снижаются, в частности, падает Япония на фоне слабых данных по инфляции. Не исключено, что в преддверии следующей недели, богатой на макроданные (статистика по рынку труда США, индексы деловой активности в Китае, США и ЕС), инвесторы предпочтут занять выжидательную позицию.

На рынке акций РФ с технической точки зрения есть возможность движения индекса МосБиржи в район 2790-2800 пунктов, однако сильных внешних и внутренних конъюнктурных факторов для восходящей динамики пока нет. Пока стоит ориентироваться на диапазон 2750-2780 пунктов по индексу МосБиржи, считает аналитик.