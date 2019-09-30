Банк ДОМ.РФ снизил ставки по ипотеке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Банк ДОМ.РФ снизил базовую ставку по ипотеке на 0,8 процентного пункта, теперь купить жилье в новостройке можно по ставке 8,9% годовых, сообщает банк.

При этом зарплатные клиенты банка, а также те, кто берет кредит от 8 млн рублей в Москве и Петербурге или от 4 млн рублей в регионах, могут получить ставку от 8,5%. При покупке готового жилья минимальная ставка составляет 9%. Рефинансировать уже имеющийся ипотечный кредит можно по ставке от 8,7% годовых.

Ставка по программе "Семейная ипотека" при рождении второго и последующего ребенка теперь снижена до 4,9%, ее можно получить без дополнительных комиссий и оформления страховки.

Банк ДОМ.РФ отмечает, что он первым на рынке приводит ставку по ипотеке в соответствие с целевыми для 2019 года значениями в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

Ранее сообщалось, что основной игрок на рынке ипотеки в РФ - Сбербанк - с 1 октября снижает ставки по большинству ипотечных продуктов на 0,3 п.п.