Сбербанк с 1 октября снизит ставки по ипотеке на 0,3-0,6 п.п.

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 1 октября снижает ставки по большинству ипотечных продуктов на 0,3 процентного пункта (п.п.), говорится в пресс-релизе банка.

С начала следующего месяца ставки по рефинансированию ипотечных кредитов других банков снизятся на 0,6 п.п., отмечает Сбербанк.

Рефинансирование для клиентов других банков будет доступно по ставке от 9,5% годовых.

"Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта "Военная ипотека" и Программы государственной поддержки для семей с детьми), составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машиноместа, нецелевой кредит под залог недвижимости", - поясняется в пресс-релизе.

Как указывает банк, минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов, участия в акциях "Молодая семья" и "Скидка 0,3% на ДомКлик". Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов составит 7,3%.

Как сообщалось ранее, возможное понижение ставок по ипотеке 11 сентября анонсировал глава Сбербанка Герман Греф. До этого снижение было проведено с 6 августа 2019 года - на 0,5 процентного пункта по основной линейке продуктов.