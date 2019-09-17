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Сбербанк снизил до 10% первоначальный взнос по ипотеке для зарплатных клиентов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк с 17 сентября снизил для своих зарплатных клиентов минимальный первоначальный взнос по ипотеке с 15% до 10%, сообщила пресс-служба банка.

Льгота доступна тем, кто купит готовое или строящееся жилье в ипотеку с 17 сентября по 20 января 2020 года.

Также банк снизит с 30% до 50% минимальный первоначальный взнос для клиентов без подтверждения дохода и занятости на территории Северо-Западного и Уральского регионов. Это условие будут действовать до 7 декабря 2019 года.

Банк России с 1 января 2019 года повысил со 150% до 200% коэффициент риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом от 10% до 20%.

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