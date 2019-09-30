Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Бум в сфере добычи сланцевой нефти ослабевает, при том что в данный момент, после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, этот сектор важен для мирового рынка как никогда ранее, пишет The Wall Street Journal.

По данным министерства энергетики США, добыча нефти в стране за шесть месяцев 2019 года увеличилась менее чем на 1%, тогда как годом ранее рост составил около 7%.

Причем, если несколько лет назад, когда добыча сланцевой нефти падала, это было связано со снижением мировых цен, то в этом году сокращение производства обусловлено ключевыми операционными проблемами. Например, эксперты отмечают, что объемы добычи оказываются более низкими, чем ожидалось, из-за слишком близкого расположения скважин друг к другу. Кроме того, стало очевидно, что привлекательные сланцевые активы заканчиваются быстрее, чем ожидалось.

Выявленные проблемы показывают, что преимущество за счет технологических и инженерных прорывов, позволившее сланцевым компаниям добывать рекордные объемы нефти и газа, постепенно сходит на нет, пишет газета.

Согласно прогнозу Минэнерго США, добыча нефти в стране в 2019 году составит в среднем 12,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 11 млн б/с годом ранее. В 2018 году добыча увеличилась с 10 млн б/с в январе до 12 млн б/с в декабре, и теперь активность в секторе замедляется.

"Мы приближаемся к пику добычи, и мы близки к пику физической добычи на этих месторождениях", - отмечает управляющий директор Evercore ISI Джеймс Уэст.

Добыча сланцевой нефти в США в настоящее время составляет порядка 8 млн б/с, что соответствует примерно 10% мировой добычи нефти и оказывает серьезную поддержку глобальному рынку, особенно в моменты усиления геополитической напряженности, провоцирующие скачки цен на нефть.

Некоторые эксперты по-прежнему уверены в том, что у рынка сланцевой нефти впереди еще много лет роста. Согласно оценкам Rystad Energy, добыча сланцевой нефти достигнет пика на уровне 14,5 млн б/с примерно около 2030 года. Траекторию роста добычи, по мнению экспертов, могут изменить такие факторы, как повышение цен на нефть и консолидация сланцевого рынка.

Сохранению тенденции к росту добычи может способствовать увеличение площадей сланцевых участков в распоряжении крупных нефтекомпаний, в том числе, Exxon Mobil Corp. и Chevron Corp. Эти компании уже стали лидерами среди производителей Пермского бассейна и Нью-Мексико по объемам добычи.

Тем временем, небольшие и средние по размеру производители вынуждены уменьшать добычу, делая выбор в пользу увеличения рентабельности операций, на фоне ослабления поддержки сектора со стороны Уолл-стрит и сохранения цен около уровня в $60 за баррель. В таких условиях компании уже не могут бурить новые скважины так же часто, как раньше.

Эксперты IHS Markit отмечают, что даже устойчивый рост цен на нефть будет оказывать ограниченное влияние на сланцевый рынок.

По оценкам IHS, производство сланцевой нефти в США увеличится на 480 тыс. б/с в 2020 году при цене нефти в $62 за баррель. Повышение цены нефти на $10 за баррель приведет к увеличению производства лишь на 200 тыс. б/с - это существенно более слабый рост, чем в 2018 году.