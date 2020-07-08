Американские производители сланцевого газа столкнулись со спадом спроса

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Заполнение до пределов хранилищ по всему миру привело к сокращению торговли сжиженным природным газом (СПГ) и падению спроса на сланцевый газ из США на основных рынках сбыта, пишет The Wall Street Journal.

По данным управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, было отменено более 70 поставок СПГ, запланированных на июнь и июль, и более 40 августовских поставок. При этом транспортировка газа в американские экспортные терминалы снизилась более чем наполовину с конца марта, когда уровень поставок в терминалы достиг рекордных 277,5 млн кубометров в день.

Цена на природный газ с поставкой в августе на американском газовом хабе Henry Hub во вторник установилась на уровне $1,876 за MMBtu, что на 27% выше цены на закрытие торгов 25 июня, когда июльский фьючерс стоил $1,482 за MMBtu - минимум с августа 1995 года.

Однако природный газ все еще на 23% дешевле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 34% - по сравнению с уровнем, зафиксированным два года назад.

Инвесторы в последние недели снизили ожидания падения стоимости газа, сократив свои нетто короткие позиции, свидетельствуют данные Commodity Futures Trading Commission. В то же время, аналитики не ожидают, что цены смогут на длительный период превысить $2 за MMBtu до начала отопительного сезона в США.

Цены на газ обычно достигают пиков летом из-за роста использования кондиционеров и зимой на фоне отопительного сезона.

Избыток природного газа на рынке и сокращение спроса из-за пандемии также привели к падению цен в Европе и Азии, что негативно влияет на рентабельность экспорта американского СПГ, отмечает EIA. Место в европейских газохранилищах, которые почти заполнились из-за теплой зимы, было исчерпано на фоне перенаправления поставок из Азии.

По оценке аналитиков Goldman Sachs, отмена экспортных поставок СПГ приведет к росту запасов газа в США на 21,5 млрд кубометров. Запасы уже на 30% превысили уровень, зафиксированный год назад, и на 18% - средний уровень за пять лет. Эксперты ожидают, что мощности газохранилищ будут исчерпаны в октябре.

Goldman Sachs снизил прогноз октябрьской цены на газ до $1,4 за MMBtu с $1,75 за MMBtu. На фоне падения цен ниже стоимости добычи в Аппалачах такие крупные производители сланцевого газа, как EQT Corp., скорее всего, будут вынуждены сократить добычу.

Снижение добычи сланцевого газа при восстановлении промышленной активности в мире может привести к скачку газовых цен зимой. По прогнозу аналитиков Bank of America, в четвертом квартале текущего года цена в среднем составит $2,6 за MMBtu по сравнению с $1,75 за MMBtu этим летом. В первом квартале 2021 года она может вырасти до $2,9 за MMBtu. Аналитики Goldman Sachs, в свою очередь, прогнозируют, что в декабре цена на газ подскочит до $3,5 за MMBtu и останется на этом уровне до марта следующего года.