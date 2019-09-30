Рубль подешевел к доллару и укрепился к евро вслед за динамикой валют на Forex

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Доллар умеренно повышается, евро перешел к снижению на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль слегка слабеет к бивалютной корзине в условиях опережающего понижения в паре с долларом.

Курс доллара США составил 64,84 рубля в 19:00 по Москве, что на 14,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (ранее в ходе торгов доллар поднимался выше отметки в 65 рублей впервые с 12 сентября). Евро стоил 70,72 рубля, подешевев на 3,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 6,5 копейки - до 67,49 рубля.

Заявления Марио Драги

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на вечерних торгах вслед за динамикой валют на Forex. Евро дешевеет на фоне заявлений главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, что у ЕЦБ еще есть арсенал, который регулятор может использовать. В связи с этими заявлениями ранее пара "евро-доллар" опускалась к отметке $1,0885 впервые с мая 2017 года.

По словам Драги, в отсутствие поддержки со стороны бюджетной политики масштабные меры стимулирования, возможно, необходимо будет сохранить на длительный период времени. "Все инструменты, от процентных ставок до скупки активов, до прогноза о ставках, готовы к калибровке", - отметил он.

Торговая война США и Китая

Определенное негативное влияние на инвесторов оказывает отсутствие ясности в торговых отношениях США и Китая. Биржи КНР будут закрыты из-за праздников (Дня образования КНР), начиная со вторника, 1 октября, и до 8 октября. После этого в Вашингтоне пройдет очередной, тринадцатый раунд торговых переговоров на высоком уровне.

На минувшей неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг (исключение ценных бумаг) китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР. В свою очередь, администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США". На прошлой неделе также сообщалось, что Штаты, вероятно, не будут продлевать временные послабления для американских компаний на ведение бизнеса с китайской Huawei Technologies Co.

Мнения аналитиков

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" главный аналитик Альфа-банка Гельды Союнов, новая неделя началась с падения российских индексов акций и котировок рубля. "Негативную динамику рисковых активов на глобальном рынке, включая российский, можно расценивать как закрытие длинных позиций перед длительными выходными в Китае, которые продлятся до 7 октября. Впереди участников торгов ждет новый раунд торговых переговоров между США и Китаем, которые до сих пор так ни о чем и не договорились. При этом крупнейшие экономики мира продолжают испытывать негативные последствия от этого торгового противостояния. Рубль чуть больше начал реагировать на нефтяные контракты, что было особенно заметно в прошлую пятницу. На этой неделе усиление корреляции сохранится, так как нефть постепенно закрывает тот ценовой разрыв, который образовался 16 сентября. Следом за нефтью будет снижаться и рубль. В целом на этой неделе активность участников будет сниженной, все внимание сосредоточено на макроэкономической статистике в США, в частности, пятничных данных по американскому рынку труда", - подчеркнул Союнов.

"Ухудшение аппетита к рисковым активам на фоне возможной эскалации торговых войн, многочисленных факторов геополитической неопределенности (Brexit, импичмент Трампа), а также по факту публикации корпоративной отчетности за третий квартал в США, которая может разочаровать инвесторов, выступают ключевыми факторами риска для рубля в октябре. Налоговый период завершается сегодня уплатой налога на прибыль, после чего рубль лишится данного внутреннего фактора поддержки. В целом риски по рублю остаются смещенными в сторону ослабления на горизонте предстоящего месяца", - считает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

Санкции против Пригожина

При этом рубль лишь ненадолго отреагировал на введение дополнительных санкций из-за предполагаемых попыток РФ повлиять на американские выборы. Власти США внесли в санкционные списки связанные с российским бизнесменом Евгением Пригожиным и "Агентством интернет-исследований" три компании и два физических лица, говорится в пресс-релизе управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Кроме того, как отмечается в документе, "Минфин ввел санкции в отношении личных самолетов, яхты и подставных компаний Евгения Пригожина, российского финансиста, стоящего за "Агентством интернет-исследований" и его попыток подорвать американский демократический процесс". "Пригожин задействовал ряд подставных компаний, чтобы в его личной собственности класса люкс оказались три частных самолета и яхта", - утверждают в Минфине.

Цены на нефть

Нефть эталонных марок дешевеет в ходе торгов в понедельник и завершает квартал в минусе на фоне пессимистичных прогнозов роста мировой экономики. Фьючерс на декабрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевел на 1,58% - до $60,93 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на 1,5% - до $55,07 за баррель.

Цена Brent с начала квартала опустилась примерно на 8%, поскольку опасения, что торговый конфликт между США и Китаем приведет к замедлению роста мировой экономики и к сокращению спроса на нефть перевешивает опасения перебоев поставок с Ближнего Востока.

Прогнозы Fitch

В частности, в понедельник рейтинговое агентство Fitch ухудшило свою оценку роста глобального ВВП на 2019 и 2020 годы на 0,2 процентного пункта, до 2,6% и 2,5% соответственно. При этом оценка на 2020 год предусматривает самый медленный рост с 2012 года.

В то же время агентство оставило на прежнем уровне ($65 за баррель) прогноз цен на нефть марки Brent на текущий год, поскольку, несмотря на сигнал об уязвимости объектов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии, страны ОПЕК+ смогут регулировать предложение и предотвратить существенный излишек топлива на мировом рынке.