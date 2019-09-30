Доллар превысил 65 рублей впервые с 12 сентября

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Доллар в ходе торгов на Московской бирже в понедельник днем поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября.

Курс доллара составил 64,975 руб. в 15:16, что на 27,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее курс доллара поднимался до отметки 65,01 руб. впервые с 12 сентября. Евро при этом стоил 70,76 руб., подорожав на 1 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 15,71 копейки - до 67,58 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и почти не меняется к евро на дневных торгах на фоне ослабления европейской валюты на глобальном рынке на фоне заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о том, что у ЕЦБ еще есть арсенал, который регулятор может использовать. В связи с этими заявлениями пара евро-доллар торгуется на отметке $1,0885 впервые с мая 2017 года.

По словам Драги, из-за отсутствия поддержки со стороны бюджетной политики масштабные меры стимулирования, возможно, придется сохранить на более долгий срок. "Все инструменты, от процентных ставок до скупки активов, до прогноза о ставках, готовы к калибровке", - сказал он.