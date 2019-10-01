Доллар и евро подорожали к рублю утром во вторник

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Утром во вторник курсы доллара и евро к рублю растут на "Московской бирже" на фоне снижения интереса инвесторов к риску в ожидании новостей о развитии торгового конфликта США и Китая.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,96-65,09 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подорожал на 19,25 копеек, до 65,06 рубля. Евро подорожал на 13,25 копейки, до 70,8 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 16,55 копейки к уровню закрытия понедельника, до 67,64 рубля.

Доллар при этом оказался на 41,68 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 8,06 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов первого дня месяца на фоне некоторого снижения интереса инвесторов к рисковым активам. В центре внимания инвесторов остаются торговые переговоры между США и Китаем, запланированные на следующую неделю (10-11 октября). Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР, однако администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла эту информацию.

Советник Трампа по торговой политике Питер Наварро сказал CNBC, что сообщение Bloomberg является "более чем наполовину неточным или же попросту лживым". Что именно не соответствовало действительности он не уточнил.

Цены на нефть растут во вторник после резкого падения накануне на информации о том, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добычу.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,3% - до $59,43 за баррель. В понедельник Brent подешевела на 2,93%, до $59,25 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дорожали на 0,39% - до $54,28 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на 3,29%, до $54,07 за баррель.

Нефть Brent подорожала на 0,6% в сентябре, однако завершила третий квартал падением на 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.