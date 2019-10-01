Российский рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1%

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов (упавшая нефть компенсируется коррекцией фондовых площадок), индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2749,42 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1335,24 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,8%.

Доллар вырос до 65,06 рубля (+0,19 рубля).

Подросли акции "Яндекса" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "РусАла" (+0,5%), "Татнефти" (+0,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Распадской" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,4% "префы").

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,5%), "Магнита" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%), "Мобильных телесистем" (-0,1%), "ФСК ЕЭС" (-0,1%).

Торговая война и импимчент Трампу

Индексы в США накануне, 30 сентября, выросли, участники рынка оценивали последние события в торговой войне между США и Китаем, а также следили за политической ситуацией в Штатах.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что чиновники США обсуждают ряд мер, включая принудительный делистинг (вывод акций) китайских компаний с американских бирж и ограничения на американские инвестиции в компании КНР.

Администрация президента США Дональда Трампа частично опровергла это сообщение. В электронном письме агентству официальный представитель американского Минфина Моника Кроули сообщила, что власти на текущий момент "не рассматривают блокировку листинга акций китайских компаний на фондовом рынке США".

Переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, делегацию из Китая будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Внимание инвесторов также было приковано к политической ситуации в США - в частности, к перспективе импичмента Трампа, который, якобы, пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Во вторник в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, Китай не работает до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР, "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,4%).

Ситуация в Азии

Фондовый рынок Японии вырос после повышения в стране налога на потребление, австралийский рынок повысился благодаря снижению ключевой процентной ставки Центробанком страны до рекордного уровня (0,75% годовых).

Япония со вторника повысила налог на потребление до 10% с 8%, несмотря на опасения, что такой шаг спровоцирует существенное ухудшение ситуации в экономике страны. Японские власти заявили, что приняли достаточные меры для минимизации негативных последствий увеличения налога.

Предыдущие два повышения налога на потребление - до 5% с 3% в 1997 году и подъем до 8% в 2014 году - приводили к рецессии в экономике Японии.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, дважды откладывавший повышение налога, заявил, что правительству необходимо было сделать этот шаг, поскольку старение населения требует от государства увеличения расходов, а объем госдолга вдвое превышает объем ВВП.

В центре внимания трейдеров - торговые переговоры США и Китая, намеченные на 10-11 октября. Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса, и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

Цены на нефть

Нефть утром во вторник корректируется вверх после падения накануне на новостях, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки; цена Brent находится на $0,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 30 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $59,41 за баррель (+0,3% и -2,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $54,28 за баррель (+0,4% и -3,3% в понедельник).

Нефть Brent подорожала на 0,6% в сентябре, однако завершила третий квартал падением на 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

В понедельник, 30 сентября, глава трейдингового подразделения Saudi Aramco Ибрагим аль-Буайнян сообщил, что компания восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на ее объекты, произошедших в середине сентября. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 9,9 млн баррелей в сутки.

Мнения экспертов

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев полагает, что внешний фон утром во вторник позволяет ожидать приостановки коррекции вниз по индексу РТС. Вместе с тем, оснований для возобновления устойчивого подъема пока не наблюдается. В течение дня некоторое влияние на настрой инвесторов может оказать поток данных по деловой активности в странах Европы (индексы PMI). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка повышения доллара - с позиций технического анализа, вблизи уровня 65 руб./$1 расположено сопротивление. Между тем, динамика индекса доллара (DXY) показывает сохранение спроса на валюту США на фоне макроэкономической неопределенности.

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, улучшение настроений на рынках последовало после опровержения официальными лицами США появившейся в пятницу информации об обсуждении возможности делистинга китайских компаний с американских бирж. Определяющее значение для рынков в IV квартале по-прежнему будет иметь торговое противостояние США и Китая. Переговоры представителей двух стран должны продолжиться в Вашингтоне 10-11 октября, поэтому значимые новые вводные по этой теме стоит ждать скорее на следующей неделе.

В связи с продолжительными выходными в Китае (1-7 октября) весьма вероятно, что торговая активность на мировых площадках будет невысокой, поэтому настроения участников рынка будет определять выход статистики. Во вторник выйдут данные по деловой активности в секторе промышленности США и ЕС. Индекс ISM в американской промышленности за август показал снижение за последние три года, опустившись до 49,1 пункта, однако за сентябрь возможен рост, что должно быть позитивно воспринято инвесторами.

Ухудшение ситуации на нефтяном рынке и отсутствие явных внутренних драйверов заставляют осторожно смотреть на перспективы российского фондового рынка, не исключая продолжения снижения в направлении 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Во вторник можно рассчитывать на умеренное снижение индекса МосБиржи в начале торгов в коридоре 2730-2750 пунктов. Умеренно позитивная динамика западных площадок и хорошая статистика из США способны сгладить негативный эффект от нефтяного фактора, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть утром во вторник корректируется вверх, но отскок может оказаться недолгим. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ожидают рост американских коммерческих запасов нефти за прошлую неделю на 1,1 млн баррелей. Работающие азиатские рынки преимущественно растут. Снижение ставки в австралийском долларе еще один аргумент в пользу высокодоходного рубля. Соответственно, можно ожидать, что новый месяц и квартал отечественный рынок акций начнет в небольшом "плюсе", а рубль попытается немного укрепиться против доллара, считает эксперт.