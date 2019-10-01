Brent скорректировалась до $59,69 за баррель

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут после резкого падения в понедельник на информации о том, что саудовская компания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности, пострадавшие в результате недавней атаки дронов.

К 8:10 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,44 (0,74%), до $59,69 за баррель. Днем ранее Brent подешевела на $1,79 (2,93%), до $59,25 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к тому же моменту дорожали в Нью-Йорке на $0,48 (0,89%), до $54,55 за баррель. За понедельник контракт подешевел на $1,79 (2,93%), до $59,25 за баррель.

В сентябре Brent подорожала на 0,6%, но по итогам третьего квартала потеряла 8,7%, WTI потеряла 1,9% за месяц и 7,5% за квартал.

30 сентября глава трейдингового подразделения Saudi Aramco Ибрагим аль-Буайнян сообщил, что компания восстановила добывающие мощности до уровня, который поддерживался до атак на ее объекты, произошедших в середине сентября. Таким образом, добыча нефти в Саудовской Аравии превышает 9,9 млн баррелей в сутки.

"Это заявление стало "медвежьим" катализатором для рынка в понедельник", - объяснил MarketWatch редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи.

"Ожидания, что добывающие мощности в Саудовской Аравии будут восстановлены быстрее, чем предполагалось, стали причиной падения цен на нефть на прошлой неделе, и подтверждение этих ожиданий спровоцировало новую волну продаж", - сказал он.

В центре внимания трейдеров - торговые переговоры США и Китая, намеченные на 10-11 октября. Сам факт возобновления переговоров дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса, и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.