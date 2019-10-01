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Минтранс отложил запуск системы весогабаритного контроля для грузовиков

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Запуск автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на дорогах России перенесли с 2019 на 2020 год, конкурс на создание такой системой пройдет до конца 2019 года, сообщил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов.

В рамках системы замерять габариты и массу автомобилей будут с помощью вмонтированных в дорожное полотно рамок фото- и видеофиксации и весов, которые будут размещать рядом с пунктами контроля. Эти датчики позволят взвешивать и измерять грузовики без снижения скорости.

Сейчас на российских дорогах действует 28 пунктов весогабаритного контроля. Создание АСВГК предполагает, что к 2024 году их будет 387.

В конкурсе на заключение концессионного соглашения о создании системы готов участвовать "Ростелеком". "Коммерсантъ" в феврале 2019 года писал, что компания уведомила об этом Минтранс. У "Ростелекома" в регионах 47 таких измерительных комплексов, 26 из которых используются.

Еще раньше о готовности участвовать в конкурсе заявлял оператор системы взимания платы с грузовиков "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные Системы".

Минтранс Платон Ростелеком РТИС

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