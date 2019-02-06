"Ростелеком" решил участвовать в конкурсе по созданию системы весогабаритного контроля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" уведомило главу Минтранса РФ Евгения Дитриха о своем желании принять участие в конкурсе на концессионное соглашение по созданию автоматизированной системы весогабаритного контроля (АСВГК) на федеральных трассах, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно письму главы оператора Михаила Осеевского. "Ростелеком" в регионах построил и модернизировал более 47 таких комплексов, из которых 26 эксплуатирует.

В Минтрансе изданию подтвердили получение письма от "Ростелекома", в пресс-службе оператора на запрос не ответили.

Заявку на участие в конкурсе ранее уже подал оператор системы взимания платы с грузовиков "Платон" - "РТ-Инвест Транспортные Системы".

Минтранс объявил о доработке концессии на создание АСВГК на федеральных трассах в декабре 2018 года. В рамках проекта количество пунктов контроля должно вырасти с 28 до 387 к 2024 году.

Плата оператору за строительство и обслуживание АСВГК составит 8,64 млрд руб. в год. Общий срок реализации проекта - 11 лет.

"Коммерсантъ" отмечает, что в отрасли критикуют реализуемую в регионах систему АСВГК. В числе проблем - техническое несовершенство работы устройств и невозможность оспорить штрафы на основании показаний системы, даже в случае сбоя в ее работе.

При этом эксперты отмечают, что необходимо учесть существующие проблемы и технические особенности грузовиков при реализации федеральной АСВГК а также модернизировать законодательство для возможности оспаривать штрафы.

В октябре 2018 года первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов говорил, что пилотная эксплуатация АСВГК для грузовиков может начаться в конце III - начале IV квартала 2019 года.

"На сегодняшний день в соответствии с приказом министерства транспорта сформирована группа, которая обсуждает предложения инициатора частной концессионной инициативы. Мы его отрабатываем, встречаемся на еженедельной основе, изучаем, смотрим - пока еще основные условия мы обсуждаем", - говорил он. Стоимость создания проекта чиновник тогда не уточнил, указав, что это также обсуждается. "Все зависит от тех технических требований, которые будут предъявляться", - пояснил тогда он.

Автоматическая система весогабаритного контроля - рамки фото- и видеофиксации и весы, вмонтированные в дорожное полотно - должна дополнить стационарные пункты контроля. Изначально внедрение системы было запланировано на конец 2020 года, к этому сроку на федеральных дорогах предполагалось создать 387 пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Они будут оснащены автоматическими средствами фото- и видеосъемки и позволят взвешивать автомобили на дорогах без снижения скорости движения, сообщал Минтранс.