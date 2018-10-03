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Экономика

Оператор "Платона" сможет создать систему весогабаритного контроля грузовиков за четыре года

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Оператор системы взимания платы с грузовиков "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС) готов создать автоматическую систему весогабаритного контроля (АСВГК) для грузовиков за четыре года, сообщил журналистам генеральный директор компании Антон Замков в кулуарах конференции "Грузовые автоперевозки: вызовы и возможности".

Ранее сообщалось, что автоматическая система весогабаритного контроля - рамки фото- и видеофиксации и весы, вмонтированные в дорожное полотно, должна дополнить стационарные пункты контроля. Изначально внедрение системы было запланировано на конец 2020 г., к этому сроку на федеральных дорогах предполагалось создать 387 пунктов весогабаритного контроля транспортных средств. Они должны быть оснащены автоматическими средствами фото- и видеосъемки и позволят взвешивать автомобили на дорогах без снижения скорости движения, сообщал Минтранс.

РТИТС ранее вышла с частной концессионной инициативой (ЧКИ) по организации федеральной АСВГК, претендуя на создание и оперирование системой, в мае 2017 г. отозвала заявку. Позднее РТИТС направила заявку в новой версии с учётом нового приказа Минтранса РФ, устанавливающего требования к автоматическим пунктам весогабаритного контроля, а также требований перевозчиков об оперативном информировании о нарушении и о тестовом периоде для каждой вводимой рамки АСВГК.

Как пояснил Замков, в заявке перечислен ряд параметров проекта, "есть две части, условно говоря, оборудование, IT-составляющая, софт, железо и так далее, и есть отдельно - дорожное полотно". По его словам, существует несколько вариантов реализации проекта в зависимости от набора работ. "Будет ли дорожное полотно перекладываться вот на этих 200 метрах (размещения пункта контроля - ИФ) или нет? Будем мы задействовать софт "Платона" или дорабатывать? Это предмет переговоров. Если взять заявку, которую мы максимально подробно проработали, можно говорить о следующем: примерно 30 млрд рублей частных инвестиций - это без дорожного полотна", - сказал он.

Речь идет об установке датчиков весового контроля либо в существующее полотно автодороги, либо после его перекладки концессионером.

По словам гендиректора РТИТС, проект АСВГК, предложенный компанией, предполагает размещение 400 постов системы на сети федеральных автодорог, из которых 100 планируется совместить с действующими рамками "Платона". "Соответственно, если мы говорим о перекладке полотна в местах установки датчиков - то это будет уже не 30, а 70 млрд рублей частных инвестиций", - отметил А.Замков, добавив, что "это вопрос дискуссионный".

При этом он указал, что решение зависит от Минтранса РФ, который может обязать концессионера устанавливать датчики в существующее полотно дороги без перекладки с гарантией, что "два года оно продержит датчики". "И это тоже записывается в соглашение и дальше соответственно инвестиции идут только в то, что для этого необходимо", - сказал он.

"В принципе, по объему инвестиций проект сравним с "Платоном". Здесь, конечно, все сложнее. Тут очень много тонкой моторики с дорожным полотном, с датчиками - это очень технологически сложная история. Она сезонная, надо строить объездные дороги. Но, опять же, сейчас могу назвать только те параметры, которые существуют в ЧКИ, что выйдет на выходе после переговоров? Посмотрим", - заключил он.

По оценке РТИТС, сама реализация проекта займет четыре года, в настоящее время ведутся переговоры с Минтрансом РФ. В случае, если АСВГК будет интегрироваться с действующими рамками системы "Платон", то первые пункты системы могут быть созданы в 2019 году. "Четыре года - реализация проекта. В Минтрансе нам сообщили, что на переговоры отводится 75 дней. С учетом того, что сама инициатива содержит и проект концессионного соглашения, и все необходимые условия, и предложения по финансированию, и предложения по нормативному регулированию - я думаю, что это реально. Предполагается, что 10% будет собственных средств, 90% - заемных", - добавил А.Замков, отметив, что, "скорее всего, это будут прямые вложения акционеров в новый проект, это будет кредит". Он также добавил, что многое будет зависеть от того, какой тип платы концедента будет выбран, указав, что возобновляемые капзатраты в системе "Платон" измеряются пятилетним сроком, "а в системе весогабаритного контроля - год-два".

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Теги: Платон
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