Рынок акций РФ к вечеру сохранил восходящий импульс на фоне отскока нефти

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет восходящий импульс на фоне коррекционного отскока нефти (Brent делает попытку отыграть рубеж $60 за баррель) и подъема мировых фондовых площадок; локомотивом роста с утра остаются акции "ЛУКОЙЛа" после объявления компанией новой программы выкупа собственных акций (buyback).

К 16:30 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2772,67 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1339,32 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 3,7%.

Доллар подорожал до 65,21 рубля (+0,35 рубля).

Акции "ЛУКОЙЛа" подскочили до 5589 рублей (+3,7%), максимум сделок - 5750 рублей (+6,7%) - пик с апреля; объем торгов превысил 7,807 млрд рублей. Нефтяная компания объявила во вторник новую программу buyback на открытом рынке, в том числе выкупа акций в виде депозитарных расписок, на сумму до $3 млрд; программа будет действовать с 1 октября по 30 декабря 2022 года.

Также подросли акции "Сургутнефтегаза" (+3,1% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (+1,7%), "Татнефти" (+1,5%), "Россетей" (+1,1%), "ФСК ЕЭС" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), "Газпрома" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,6%), Сбербанка (+0,5%).

Подешевели акции "РусАла" (-1,1%), ПАО "Полюс" (-1%), "Интер РАО" (-0,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,8%), "Распадской" (-0,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,7%), "Северстали" (-0,4%).

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста выступают "префы" "Ижстали" (+17,7%), акции "МРСК Сибири" (+6,8%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (+6,3%), "Магаданэнерго" (+4,5% и +23,7% "префы"), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+2,9%), банка "Уралсиб" (+2,5%), ADR Qiwi (+2,3%).

Подешевели бумаги ПАО "Павловский автобус" (-18,9%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (-10,9%), ПАО "Бест эффортс банк" (-10,8%), ОАО "Нефтекамский автозавод" (-9,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:30 по Москве составил 26,474 млрд рублей (из них 4,15 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Индексы в США

Индексы в США накануне, 30 сентября, выросли, участники рынка оценивали последние события в торговой войне между США и Китаем, а также следили за политической ситуацией в Штатах (в частности, за перспективой импичмента Трампа, который, якобы, пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство).

Переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, делегацию из Китая будет представлять вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Ситуация в Азии

Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, Китай не работает до 7 октября в связи с празднованием Дня образования КНР), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 в начале торгов подрос на 0,4%), однако просела Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,02-0,2%).

Фондовый рынок Японии вырос после повышения в стране налога на потребление (до 10% с 8%), австралийский рынок повысился благодаря снижению ключевой процентной ставки центробанком страны до рекордного уровня (0,75% годовых).

Предыдущие два повышения налога на потребление в Японии - до 5% с 3% в 1997 году и подъем до 8% в 2014 году - приводили к рецессии в экономике страны.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, дважды откладывавший повышение налога, заявил, что правительству необходимо было сделать этот шаг, поскольку старение населения требует от государства увеличения расходов, а объем госдолга вдвое превышает объем ВВП.

Факт возобновления торговых переговоров США-КНР дает инвесторам небольшую надежду на то, что стороны могут добиться какого-то прогресса, и это остановит дальнейшее ослабление глобального экономического подъема и спроса на нефть, отмечают эксперты.

Цены на нефть

Нефть во вторник корректируется вверх после падения накануне на новостях, что саудовская нефтекомпания Saudi Aramco полностью восстановила добывающие мощности (9,9 млн баррелей в сутки), пострадавшие в результате недавней атаки; цена Brent находится всего на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 30 сентября.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 16:30 по Москве составила $59,97 за баррель (+1,2% и -2,9% накануне), ноябрьская цена WTI - $54,64 за баррель (+1,1% и -3,3% в понедельник).

Мнения экспертов

По словам портфельного управляющего УК "Райффайзен Капитал" Софии Кирсановой, начало октября и четвертого квартала года российский фондовый рынок встретил ростом даже в отсутствие каких-то заметных драйверов для оптимизма. Внешний новостной фон по-прежнему не способствует улучшению риск-аппетита инвесторов: в еврозоне - замедление потребительской инфляции в сентябре до 0,9% после 1% в прошлом месяце, в Китае - неясность относительно слухов о потенциальном делистинге китайских компаний с американских бирж, несмотря на опровержение данной информации со стороны США, в России - снижение индекса деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в сентябре до 46,3 с 49,1 пункта в августе.

Тем не менее, выступления главы ФРС Джерома Пауэлла и глав региональных банков на этой неделе, а также предстоящий новый раунд торговых переговоров и старт нового отчетного сезона на следующей неделе могут дать инвесторам как минимум пищу для размышлений, а как максимум - идеи для потенциальных покупок.

Подъем отечественного рынка акций во вторник обеспечен главным образом ралли в бумагах "ЛУКОЙЛа", которые занимают почти 14% в индексе МосБиржи и принесли свой вклад в рост в размере 0,5%. Прошлый buyback "ЛУКОЙЛа" был запущен в сентябре 2018 года тоже на $3 млрд и сроком на 3 года, однако он был завершен в течение 1 года.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, во вторник инвесторы ждут данных Bloomberg по нефтедобыче ОПЕК в сентябре, а также сентябрьского индекса PMI для обрабатывающего сектора США по версии ISM (17:00 по Москве). С учетом обнадеживающих сводок с фронтов американо-китайской торговой войны можно предположить, что индекс PMI, вероятнее всего, составит более 50 пунктов, то есть будет свидетельствовать о возобновлении роста в обрабатывающих отраслях (в предыдущем месяце он составил 49,1 пункта, что является признаком спада). Ожидающаяся в ночь на среду статистика Американского института нефти (API) также должна быть позитивной для нефтяного рынка: API, скорее всего, зафиксирует сокращение товарных запасов нефти по сравнению с предыдущей неделей приблизительно на 2,0 млн баррелей. С учетом этих факторов цена Brent вновь превысит $60 за баррель.

Одним из наиболее важных сообщений для нефтяного рынка стало заявление главы трейдингового подразделения Saudi Aramco о том, что суточная добыча нефти уже восстановлена до уровня, который наблюдался до ударов беспилотников - примерно до 9,7 млн б/с (или даже "немного больше"). Агентство Reuters опубликовало первую оценку средней добычи ОПЕК (по странам) за сентябрь, согласно которой в Саудовской Аравии средний показатель в сентябре составил 9,05 млн б/с, что значительно ниже официально заявленных 9,89 млн б/с. Важно подчеркнуть, что совокупные добывающие мощности Саудовской Аравии на прошлой неделе оценивались на уровне 11,3 млн б/с, причем официальные лица пообещали восстановить этот уровень до 12 млн б/с (как это было до нападения дронов) к ноябрю, отмечают эксперты Sberbank CIB.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, подъем рынка акций с началом нового квартала идет на возросших вдвое оборотах. Локомотивом выступают акции "ЛУКОЙЛа" - участники рынка с энтузиазмом восприняли новость о новой программе buyback. Подросли акции "НОВАТЭКа" (+0,6%) после комментариев о том, что у компании есть необходимые возможности для обеспечения поставок производимого СПГ.

В аутсайдерах дня выступают акции Polymetal и "Полюса" на фоне коррекции золота вниз из-за плавного укрепления доллара на рынке Forex (цена золота опустилась ниже уровня 50-дневной скользящей средней). Немного сдают назад после обновления исторического максимума акции "Норникеля" (-0,1%).

На международных рынках наблюдается преимущественно рост основных индексов. ЦБ Австралии в третий раз в этом году снизил процентную ставку. На фоне слабых данных по японскому промышленному индексу Танкан, усиливается вероятность дополнительных мер денежного стимулирования от финансовых властей. Нефть Brent поднялась к отметке $60 за баррель. Данные ОПЕК по добыче за сентябрь показали минимальный уровень производства картеля за восемь лет. Эти данные были нивелированы сообщениями о досрочном восстановлении уровней добычи в Саудовской Аравии, несмотря на очередные сигналы о падении добычи в Венесуэле.

В США слабым оказался вышедший накануне индекс PMI Чикаго, который в сентябре упал до 47,1 пункта против 50,4 пункта в августе. С учетом слабых данных фондовые индексы в США могут быть более чувствительны к публикации во вторник индекса менеджеров по закупкам в целом по промышленности США. Продолжение публикации слабой статистики усиливает позиции сторонников дальнейшего снижения ставки ФРС и может поддержать наметившийся рост фондовых индексов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "ЛУКОЙЛа" после скачка отступили от локальный максимумов, но в целом обладают неплохими шансами на развитие среднесрочного повышения в район исторического максимума 5996 рублей. Сигнал подтвердится при закреплении бумаг выше 5600 рублей. В краткосрочном периоде важными поддержками являются отметки 5450 рублей и 5325 рублей - к ним акции направятся в случае коррекции.

Внешний фон складывается умеренно позитивным. Некоторую поддержку нефтяному рынку оказывают новости о снижении нефтедобычи в США в июле по сравнению с июнем. В среду инвесторы переключатся на еженедельные данные по запасам в США.

Индекс МосБиржи торгуется в рамках краткосрочного диапазона 2740-2780 пунктов, а индекс РТС пока находится ниже сопротивления 1350 пунктов, свидетельствуя о сдержанном импульсе к краткосрочному росту. Повышение на рынке РФ, однако, вполне может получить продолжение в случае сохранения поддержки от внешнего фона, считает Кожухова.