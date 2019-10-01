"ЛУКОЙЛ" объявил о программе buyback на сумму до $3 млрд

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" с 1 октября по 30 декабря 2020 проведет программу обратного выкупа акций и депозитарных расписок на сумму до $3 млрд. На этом объявлении котировки бумаг компании на "Московской бирже" взлетели больше чем на 5%, до 5668 рублей за штуку. К 11:25 они торговались на уровне 5 586,5 рубля за бумагу (+3,69%).

Программа будет действовать с 1 октября по 30 декабря 2022 года.

Скупать акции будет стопроцентная "дочка" "ЛУКОЙЛа" LUKOIL Securities Limited. На эти цели будет направлена сумма, эквивалентная стоимости 36,3 млн обыкновенных акций компании, или 5,1% ее уставного капитала, по цене закрытия $82,74 за депозитарную расписку, представляющую одну обыкновенную акцию, по состоянию на 30 сентября на Лондонской фондовой бирже.

О планах провести buyback собственных акций также на $3 млрд сроком до 30 декабря 2022 года компания объявляла в августе 2018 года. Благодаря сильному свободному денежному потоку "ЛУКОЙЛ" решил ускорить программу и завершила ее летом 2019 года, купив 4,95% акций.

Компания предполагала гасить выкупленные акции. Для погашения акций компании нужно выкупить их с баланса LUKOIL Securities Limited, предложив другим акционерам также предъявить свои акции к выкупу. Акционеры утвердили уменьшение уставного капитала на 35 млн акций.

В период действия оферты поступили заявления о продаже 82,9 млн акций, требования удовлетворялись пропорционально. Таким образом, НК дополнительно приобрела 19,5 млн акций у миноритарных акционеров в рамках публичной оферты, направив на их выкуп еще $1,6 млрд. В результате погашения 35 млн акций, у компании осталось около 3% казначейских акций.

Ранее первый вице-президент по экономике и финансам "ЛУКОЙЛа" Александр Матыцын сообщал, что компания пытается придумать механизм, который бы позволил погасить казначейские акции без оглядки на buyback и последующую оферту акционерам.

"Общий замысел - в рамках buyback мы объявили, что они ("казначейки" - ИФ) предназначены к погашению, то есть сроки мы сейчас сказать не можем", - сообщал журналистам кулуарах Московского финансового форума.

"Это как черепаха и Ахиллес - мы купили акции и собирались их погасить, пришли инвесторы в рамках buyback, и мы их (казначейки - ИФ) вынуждены оставить. Мы снова будем buyback делать, и снова будут инвесторы - это вечная история. Поэтому мы должны сейчас продумать сам механизм, чтобы он позволял реализовывать нам то, что мы хотели", - говорил Матыцын.