Россияне получили почти 2,4 млрд рублей налогового вычета по ИИС за год

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Граждане РФ получили 2,36 млрд рублей из бюджета в качестве налогового вычета по НДФЛ по индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС) за 2018 год, всего за четыре года с введения ИИС в 2015 году - 5,375 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В частности, налоговый вычет в 2015 году составил 0,329 млрд рублей, в 2016 году - 0,861 млрд рублей и 1,825 млрд рублей в 2017 году.

В 2015-2018 годах за налоговым вычетом по ИИС обратились 129,5 тыс. человек. В 2015 году число таких граждан было 8,7 тыс. человек, в 2016 году - 21,1 тыс. человек, в 2017 году - 42,9 тыс. человек, а в 2018 году 56,8 тыс. человек. За четыре года эти граждане внесли на ИИС 41,3 млрд рублей, 18,15 млрд рублей из них - в 2018 году.

Согласно данным Московской биржи, на конец 2018 года было открыто 598 тыс. ИИС. По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), всего граждане разместили на ИИС 120 млрд рублей.

Индивидуальный инвестиционный счет стало возможным открыть с 1 января 2015 года. Сообщалось, что за первый год россияне открыли 55 тысяч таких счетов. Такой счет физлицу может открыть брокер или доверительный управляющий. Сейчас гражданин вправе иметь только один договор на ведение ИИС. Однако в августе 2019 года стало известно, что ЦБ РФ обдумывает возможность разрешить россиянам открывать сразу несколько ИИС.

Совокупная сумма денежных средств, которые физлицо может передать брокеру или доверительному управляющему по договору ИИС, составляет 400 тыс. рублей в течение года.

По индивидуальному инвестиционному счету предусмотрено два типа налоговых вычетов. Налогоплательщик может выбрать только один из них. В первом случае налогоплательщик сможет ежегодно получать налоговый вычет по НДФЛ в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на ИИС. Во втором - по окончании договора на ведение ИИС, по истечении не менее трех лет, налогоплательщик может получить вычет по НДФЛ в сумме доходов, полученных от операций по инвестиционному счету, - то есть вся прибыль будет освобождена от налогообложения.