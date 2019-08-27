ЦБ обещал разрешить открывать несколько индивидуальных инвестиционных счетов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Банке России постепенно склоняются к идее дать россиянам право открывать сразу несколько индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Дискуссия об этом должна закончиться осенью, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на круглом столе на "Московской бирже".

В результате граждане смогут открывать столько ИИСов, сколько им нужно, а один из этих счетов останется ключевым для входа на рынок, добавил он.

Швецов напомнил, что "ИИС изначально задумывался как единственный счет для гражданина". Сейчас в ЦБ не считают это оптимальным решением. Но год назад большинство участников рынка были бы против множественности счетов для гражданина без естественного увеличения объема налоговой льготы, сейчас же они начали высказываться в поддержку этого, объяснил зампред ЦБ.

"Неоправданно отдавать все ваши сбережения в одни руки. Одни лучше справляются с доверительным управлением по акциям, другие по управлению облигациями, третьи лучше предоставляют брокерские услуги, почему мы должны гражданину навязывать все услуги получать в одном месте? Этот перекос мне кажется, мы должны устранить", - сказал Швецов.

Россияне с 2015 года получили возможность открыть ИИС у брокера или управляющей компании. В течение года на счет можно зачислить до 1 млн рублей. Помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (возврат до 52 тыс. рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

За первый год граждане открыли 55 тысяч таких счетов. К концу 2015 года средний размер брокерского ИИСа составил 260 тысяч рублей, счета ИИС доверительного управления - 160 тысяч рублей. Объем средств на этих счетах составил 6 млрд рублей и 1 млрд рублей соответственно.