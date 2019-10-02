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РФПИ и Saudi Aramco объявят о покупке около 30% "Новомета" во время визита Путина в Эр-Рияд

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Saudi Aramco объявят об инвестициях в российского производителя оборудования для нефтяной отрасли "Новомет" в ходе запланированного на октябрь визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию, сообщил глава российского фонда Кирилл Дмитриев журналистам в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН-2019).

По его словам, речь идет о приобретении около 30% "Новомета".

РФПИ Saudi Aramco Новомет

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