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Глава РФПИ сообщил об интересе российских инвесторов к IPO Saudi Aramco

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Некоторые российские инвесторы заинтересованы в первичном размещении акций государственной нефтяной корпорации Saudi Aramco, несмотря на много возможностей инвестировать на родине, рассказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее он говорил, что в РФПИ ждут большого спроса на IPO Saudi Aramco среди инвесторов из этого региона, особенно среди китайских покупателей.

Saudi Aramco уже на этой неделе может дать старт процессу IPO, которое станет крупнейшим в истории: при размещении 2% акций компания может привлечь $40 млрд. Саудовские власти намерены провести IPO Saudi Aramco сначала на местной бирже, а затем на зарубежной площадке, разместив в общей сложности 5% акций госкомпании.

РФПИ Кирилл Дмитриев Saudi Aramco Саудовская Аравия Китай

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