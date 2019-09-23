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МИД сообщил о подготовке визита Путина в Эр-Рияд

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Замминистра иностранных дел Михаил Богданов обсудил с послом Саудовской Аравии Раидом Кримли предстоящий в октябре визит президента Владимира Путина в Эр-Рияд, сообщила пресс-служба МИДа.

В частности, дипломаты обсудили график двусторонних контактов по линии различных министерств и ведомств, а также затронули проблемы региона, в том числе ситуацию в Йемене и в зоне Персидского залива.

16 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что в октябре Путин посетит Саудовскую Аравию, но точная дата поездки еще не согласована.

В Йемене с весны 2014 года продолжается гражданская война. Саудовская Аравия во главе коалиции арабских стран вмешалась в конфликт в 2015 году и поддержала войска президента Абда Раббо Мансура Хади, которым противостоят хуситы. Хуситы недавно взяли ответственность за атаку беспилотников на саудовские нефтяные объекты, Вашингтон заявил, что доказательств этому нет и что за атакой стоит Иран.

Владимир Путин Саудовская Аравия Йемен Персидский залив Эр-Рияд МИД Михаил Богданов Раид Кримли

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