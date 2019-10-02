Рынок акций РФ откатился к уровням месячной давности на внешнем пессимизме

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ днем в среду откатился к уровням месячной давности по индексам на фоне пессимизма внешних фондовых площадок из-за опасений замедления мировой экономики, подогретых слабой статистикой в США.

К 13:30 по Москве индекс МосБиржи составил 2731,1 пункта (-1%), индекс РТС - 1316,72 пункта (-1%); цены основных "фишек" на Московской бирже снизились в пределах 2,1%.

Доллар подрос до 65,33 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели рублевые акции "ЛУКОЙЛа" (-2,1%), "Интер РАО" (-1,8%), "Россетей" (-1,8% и -1,6% "префы"), "Мечела" (-1,6%), "РусАла" (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-1,6%), ВТБ (-1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,4%), "Северстали" (-1,4%), АФК "Система" (-1,1%), Сбербанка (-1%), "Газпрома" (-1%), "Газпром нефти" (-0,9%), "Татнефти" (-0,9%) и просели акции "Норникеля" (-0,7%), несмотря на рост цен на никель (+2,6%).

Подросли акции "АЛРОСА" (+0,9%), "Мосбиржи" (+0,04%).

"Второй эшелон"

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения днем выступили акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (-18,9% и -20% "префы"), ОАО "Нефтекамский автозавод" (-6,2%), ПАО "Объединенные кредитные системы" (-4,4%), ПАО "Группа компаний "Роллман" (-2,6%), ГДР X5 Retail Group (-2,5%).

Подорожали бумаги "Магаданэнерго" (+11,8% и +6,5% "префы"), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+9,1% и +11,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 18,374 млрд рублей (из них 4,806 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Ситуация в США

В США фондовые индексы во вторник, 1 октября, снизились на слабой статистике. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре упал до минимальных с июня 2009 года 47,8 пункта при прогнозах роста до 50 пунктов с августовских 49,1 пункта. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

На фоне пессимистичных статданных из США и замедления роста глобальной экономики участники рынка стали активнее ждать дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Трейдеры оценивают вероятность снижения ставки на четверть процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 30 октября, в 65% по сравнению с 40% днем ранее.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс во вторник сказал, что снижение процентных ставок американским ЦБ было необходимо для поддержания текущих темпов роста экономики, при этом отметив, что она остается в целом здоровой, несмотря на некоторые риски.

ВВП США должен увеличиться примерно на 2,25% в этом году, что является "солидным показателем, поскольку превосходит мое мнение относительно потенциальных темпов роста экономики в долгосрочной перспективе", сказал он, выступая во Франкфурте.

Пессимистичный прогноз ВТО

Тем временем Всемирная торговая организация (ВТО) более чем в два раза ухудшила прогноз роста объема мировой торговли в 2019 году на фоне эскалации напряженности в торговых отношениях между крупнейшими экономиками мира. Согласно прогнозу ВТО, объем мировой торговли товарами увеличится всего на 1,2% в текущем году, минимальными темпами за 10 лет, по сравнению с ожидавшимися в апреле 2,6%.

Прогноз на 2020 год также был ухудшен - с 3% до 2,7%. При этом в докладе отмечается, что понижательные риски остаются высокими, и прогноз на следующий год зависит от восстановления нормальных торговых отношений.

В среду, 2 октября, на фоне возобновившихся опасений по поводу дальнейшего роста мировой экономики просели фондовые индексы в Азии (японский Nikkei 225 потерял 0,5%, Китай не работает до 7 октября в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), снижаются Европа (DAX, CAC 40, FTSE теряют 1,3-2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%).

Что происходит с ценами на нефть

Нефть днем в среду растеряла утренний прирост, вызванный данными Американского института нефти (American Petroleum Institute, API) о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей. На рынке сохраняются опасения сокращения спроса на топливо на мировом рынке, цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ во вторник.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $58,75 за баррель (-0,2% и -0,6% накануне), ноябрьская цена WTI - $53,72 за баррель (+0,2% и -0,8% во вторник).

Официальные данные Минэнерго США выйдут в среду в 17:30 по Москве, опрошенные Bloomberg эксперты в среднем ожидают, что они укажут на подъем запасов на 2 млн баррелей.

Отмечается, что цены на нефть сейчас находятся ниже уровней, на которых они были до атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии 14 сентября. Спад в последние дни объясняется новыми опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть.

По оценке опрошенных Bloomberg экспертов, страны ОПЕК в сентябре сократили нефтедобычу на рекордные с 2002 года 1,59 млн баррелей в сутки, до 28,3 млн б/с, минимального уровня за последнее десятилетие.