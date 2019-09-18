Саудовские военные раскрыли детали атаки дронов на нефтяные объекты

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Объекты саудовского нефтепрома были атакованы 18 беспилотниками и семью крылатыми ракетами. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Эр-Рияде представитель Минобороны Саудовской Аравии полковник Турки аль-Малики.

По его словам, объект саудовской нефтяной компании Aramco в Абкайке подвергся удару четырех крылатых ракет, а объект в Хурайсе - удару трех ракет. Комментируя происхождение этого вооружения, аль-Малики отметил, что существуют свидетельства того, что ракеты были произведены в 2019 году, предположительно, в Иране.

Он добавил, что траектории подлета указывают, что снаряды были выпущены с северного направления, то есть с той стороны, где, в частности, находится Иран. В то же время представитель саудовского Минобороны отметил, что выяснение точных мест пуска продолжается.

Ранее в среду сообщалось, что Минобороны Саудовской Аравии планирует представить доказательства причастности Ирана к нападениям на саудовские нефтяные объекты. Кроме того, американские СМИ сообщали, что США выявили точные места на территории Ирана, откуда по нефтяным объектам в Саудовской Аравии велась атака с использованием дронов.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись нападению беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире комплекс подготовки нефти, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.