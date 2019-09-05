Baring Vostok не смог оспорить лишение контроля над банком "Восточный"

Инвестфонд проиграл апелляцию на решение суда о передаче компании Аветисяна 9,99% банка "Восточный"

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Шестой арбитражный апелляционный суд, рассмотрев жалобу Baring Vostok на судебное решение о передаче компании "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна 9,99% акций банка "Восточный", оставил решение суда первой инстанции в силе. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В мае Арбитражный суд Амурской области обязал акционера "Восточного" - Evison Holdings (подконтрольна Baring Vostok) - исполнить колл-опцион "Финвижн Холдингс" на 9,99% акций (соглашение, которое было достигнуто в рамках сделки по присоединению Юниаструм банка к "Восточному"). В июне суд обязал Evison немедленно исполнить опцион. Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные акции были списаны в пользу "Финвижн".

Evison (ответчик по делу об опционе) оспорил решение суда первой инстанции, полагая, что тот не учел важные доводы о неисполнении условий, при которых опцион должен был быть исполнен. Данные факты, как было отмечено в суде, отражены в акте проверки Центробанка России.

Представитель "Финвижн" Полина Ситникова иначе трактовала акт проверки, отметив в суде, что формулировки в документе Центробанка носят вероятностный характер и не могут рассматриваться как доказательство выводов активов из Юниаструма перед слиянием банков.

"Чем же является акт налоговой проверки. Он является основой для оценок и выводов Банка России. (. . .) Рабочей группой выявлены признаки осуществления схемных операций, целью которых мог являться вывод активов Юниаструм банка. Мог являться! По мнению рабочей группы, в большинстве случаев приобретение акций могло быть связано с выводом денежных средств и раздутием баланса. То есть, ни одного четкого вывода рабочая группа в своем акте не делает", - заметила Ситникова.

Представитель Evison Олег Койда парировал, что можно оспаривать выводы, но акт проверки также содержит первичные данные, которые изучались Центральным банком.

"Мы можем сколько угодно оспаривать выводы, которые сделал Центробанк по этому поводу, но не имеем никаких оснований оспаривать первичные данные, которые изложены в самом тексте. Можно спорить и говорить, что акт не является нормативно-правовым актом именно в части его выводов, но в части его содержания суд должен был ознакомиться с этими аргументами. Однако он этот акт проверки проигнорировал", - полагает Койда.

Представитель банка "Восточный", который выступал третьим лицом по делу, заявил, что считает выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.

Судья, заслушав участников процесса, оставил в силе решение суда первой инстанции от 24 мая 2019 года. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Как сообщил "Интерфаксу" Койда, компания Evison, чьи интересы он представляет, будет подавать кассацию. "Будем оспаривать это решение Арбитражном суде Дальневосточного округа", - сказал он.