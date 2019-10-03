Цена нефти Brent немного повысилась до $57,7 за баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в четверг слабо повышаются после падения днем ранее до минимальных отметок за последние два месяца.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по Москве подорожали на $0,04 (на 0,07%) - до $57,73 за баррель. В среду их цена снизилась на $1,20 (на 2,04%), составив на закрытие $57,69 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,19 (на 0,36%) - до $52,83 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена снизилась на $0,98 (на 1,83%), закрывшись на отметке $52,64 за баррель.

Негативное влияние на рынок в среду оказало, в частности, сообщение министерства энергетики США о том, что запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей. Опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали менее значительного роста - на 1,3 млн баррелей.

Кроме того, отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест, вместо 195 тыс., о которых сообщалось ранее.

Слабые данные с рынка труда вызвали опасения, что американская экономика постепенно приближается к рецессии, а также усилили ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой.

"Влияние атак на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии на рынок "черного золота" отошло на задний план менее чем за месяц. Вместо геополитических факторов и опасений по поводу перебоев в поставках игроки больше обеспокоены вопросом замедления экономического роста", - сообщается в обзоре Julius Baer.

По мнению главного макроэкономиста банка Норберта Рюкера, эскалация на Ближнем Востоке, несомненно, остается ключевой угрозой.

"Однако мы полагаем, что рынок нефти рационально концентрирует свое внимание на слабом спросе, росте добычи и вероятности увеличения поставок сырья. Производство сланцевой нефти в Северной Америке продолжается в непростых условиях, когда прибыльность некоторых компаний оказывается под давлением низких цен на нефть и газ, что может оказать негативное воздействие на размеры инвестиций и темпы роста добычи в будущем", - полагает он.