Российский рынок акций открылся нейтрально

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips на фоне сохраняющихся негативных настроений на внешних фондовых площадках из-за опасения замедления экономики США, а также попыток нефти стабилизироваться после отката; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов подросли менее чем на 0,1% на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2719,63 пункта (+0,01%), индекс РТС - 1314,33 пункта (+0,04%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,4%.

Подорожали на старте торгов рублевые акции "Ростелекома" (+0,6% и +0,8% "префы"), "Мечела" (+0,5% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%), ПАО "Полюс" (+0,4%), "Мосбиржи" (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "ФСК ЕЭС" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,2%).

Просели бумаги "РусАла" (-1,4%), АФК "Система" (-0,6%), "Распадской" (-0,6%), "Яндекса" (-0,5%), ВТБ (-0,4%), "Татнефти" (-0,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "Норникеля" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Башнефти" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%).

В США индексы накануне снизились на 1,6-1,9%, показав худшее начало квартала с 2008 года.

По данным отраслевой организации ADP Employer, число рабочих мест в США в сентябре выросло на 135 тыс. Показатель оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков, составлявшего 140 тыс. В августе, согласно пересмотренным данным, было создано 157 тыс. новых рабочих мест вместо 195 тыс., о которых сообщалось прежде.

Днем ранее сообщалось, что индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре понизился до 47,8 пункта с 49,1 пункта в августе. Таким образом, показатель опустился до минимального уровня с июня 2009 года, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения до 50 пунктов. На долю производственного сектора приходится порядка 12% американской экономики.

Разочаровывающие данные из США и Европы, а также слабая финансовая отчетность ряда автопроизводителей, опубликованная на этой неделе, взывают опасения по поводу замедления экономического роста в условиях торговой войны между США и Китаем. На этом фоне возросли ожидания дальнейшего снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

В Азии в четверг преобладала негативная динамика фондовых индексов (японский Nikkei 225 снизился на 2%, Китай не работает до 7 октября включительно в связи с празднованием Дня образования КНР), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Негативное влияние на настроения инвесторов оказало введение новых пошлин США в отношении европейских товаров, а также опасения относительно замедления темпов роста глобальной экономики, отмечает MarketWatch.

Нефть утром в четверг делает попытки стабилизации после обновления минимумов за последние два месяца; цена Brent находится на $0,2 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ в среду.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $57,64 за баррель (-0,1% и -2% накануне), ноябрьская цена WTI - $52,71 за баррель (+0,1% и -1,8% в среду).

Негативное влияние на рынок в среду оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в США выросли на прошлой неделе на 3,1 млн баррелей при прогнозах роста на 1,3-2 млн баррелей.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, в четверг утром вероятно сохранение негативной динамики индекса РТС под влиянием внешних факторов. Волатильность на рынках акций в целом повысилась из-за опасений в отношении состояния мировой экономики после выхода слабых данных в США. Кроме того, неожиданно заметное увеличение запасов сырой нефти в США стало фактором негативного влияния на динамику нефтяных фьючерсов. В четверг продолжится публикация данных по экономике стран еврозоны, также будут опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг США (индекс ISM Non-manufacturing PMI, 17:00 по московскому времени).

На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара немногим ниже отметки 65,5 руб. - негативное влияние динамики цен на нефть компенсируется ослаблением доллара США к корзине мировых валют.

Аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также отмечает, что мировые фондовые рынки остаются под давлением на фоне растущих опасений ухудшения условий в экономике США и анонсированных пошлин на самолеты Airbus, что оказало ощутимое негативное влияние на динамику европейских и американских фондовых площадок, способствуя восстановлению спроса на защитные активы.

С разрешения ВТО американские власти с 18 октября намерены ввести пошлины в размере 10% на импорт гражданских самолетов европейского авиаконцерна. Данное решение назревало давно и призвано оказать давление на ЕС из-за субсидий, которые на протяжении 15 лет получал Airbus, нарушая условия конкуренции. Ограничения также коснутся европейских продовольственных товаров, среди которых ирландский и шотландский виски, французские сыры - пошлины составят 25%. Всего же пошлинами будет обложена продукция на сумму около $7,5 млрд.

Усиление конфронтации с ЕС добавило негатива, но после слабых данных по деловой активности в секторе промышленности от ISM наибольшее значения для риск-аппетита имеет статистика из США. Наибольший вес приобретает выход отчета по рынку труда в пятницу: слабые данные способны повлиять на планы ФРС, поэтому стоит обратить внимание на выступление в пятницу главы Федрезерва Джерома Пауэлла.

В четверг определять настроение участников рынков будут данные по деловой активности в сфере услуг ЕС и США. На фоне преобладания негативных настроений на рынках индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2700-2740 пунктов. Нефтяные котировки выглядят уязвимо, неопределенности добавляет и возможность ухудшения ситуации в экономике США, считает Антонов.