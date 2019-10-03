"Нафтогаз" счел нелогичным заявление "Газпрома" о приоритете нового поставочного контракта

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает нелогичными заявления ПАО "Газпром" о необходимости заключения нового контракта на поставки газа на Украину при параллельном неисполнении действующего договора.

"Он отметил, что на последней встрече российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту.

"Как будет этот вопрос решаться? Особенно учитывая, что "Газпром" сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа "Нафтогазу", а также то, что "Нафтогаз" обоснованно требует, чтобы "Газпром" разблокировал возможность получать на границе Украина - РФ газ из Туркменистана, газ независимых добытчиков в России, а также газ для европейских контрагентов "Газпрома"", - написал Витренко в фейсбуке.

Третий вариант не лишний

Витренко также обратил внимание на тот факт, что президент РФ Владимир Путин, заявляя о двух сценариях разрешения вопроса с транзитом российского газа через территорию Украины после 2019 года - подписание долгосрочного контракта по европейским правилам или продление на один год действующего, не упомянул о возможности "своповых" поставок.

"Важно не забывать еще и о третьем варианте - так называемые операции "своп". Этот вариант является лучшим, чем продление текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила относительно этих операций", - добавил топ-менеджер НАК.

Ранее Витренко отмечал, что если Украина не успеет полноценно имплементировать европейское законодательство в газовой сфере, "Нафтогаз" готов перейти на "своп" газа. То есть "Газпром" будет передавать определенный объем газа на границе Украина - РФ, а "Нафтогаз" будет передавать точно такой же объем на границе Украина - ЕС. Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии).

Контракт на "своп" может быть заключен по шведскому праву, а маржа (плата за транзит) заранее согласована сторонами. В свою очередь, "Нафтогаз" самостоятельно заключит контракт на транспортировку с обособленным оператором ГТС Украины.

Стокгольмское решение

Как сообщалось, в конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа на Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн вопреки решению Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны "Газпрома" также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.

"Нафтогаз" оценивает убытки от невыполнения "Газпромом" контракта на поставку природного газа в сотни миллионов долларов, которые компания намерена возместить в рамках ранее поданного иска в Стокгольмский арбитраж.