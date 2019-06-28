Миллер объяснил необходимость Украине контракта с "Газпромом" о поставках газа

Если Россия прекратит транзит газа через Украину в Европу, у Киева не будет возможности получать его по реверсу

Глава "Газпрома" Алексей Миллер Фото: Reuters

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Если Украина не заключит с Россией прямой контракт на поставку газа, у нее может не оказаться возможности для реверса российского газа из Европы, предупредил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Если Украина говорит нет, то, соответственно, со стороны России на границе с Украиной у нас не будет обязательств по соответствующим газотранспортным мощностям для подачи этих объемов. Пока эти газотранспортные мощности есть. Если ответ "нет", это не просто вопрос о транспорте, будут у нас иметься эти газотранспортные мощности на границе или нет - Украина должна подумать, в первую очередь, не о транзите, а о своем собственном газоснабжении. Будет ли возможен вопрос реверса или он значительно уменьшится, или такой возможности вообще не будет?", - сказал он.

"Вопрос поставки газа по прямым контрактам, это еще и вопрос о соотношении цен для украинских потребителей. Украина должна определиться, по каким ценам она должна поставлять газ своим потребителям. Поставлять по реверсу, который значительно дороже, или нет. Но на этот вопрос тоже должен быть ответ "да". Если украинская сторона проявит интерес к заключению нового контракта напрямую, то цена газа для украинских потребителей будет дешевле на 25%. Поэтому, когда начинают спрашивать про транзит, про объемы этого транзита, это означает поставить телегу перед лошадью", - заявил Миллер.

Он отметил, что подписать новый контракт на поставки газа по европейским стандартам и на европейских условиях Украина уже не успела, "этот поезд уже ушел, этому поезду можно только посмотреть вслед".

"Мы же говорим: мы готовы продлить действующий контракт на Украину. Но этот контракт должен быть экономически целесообразным для российской стороны", - добавил он.

Миллер считает, что переговоры о новых контрактах о поставках и транзите газа в Европу начнутся только после того, как на Украине будет сформировано новое правительство. В этом случае будет шанс начать переговоры с чистого листа, и вероятность такого сценария "отлична от нуля", отметил он.

Если же решений по поставкам газа на Украину и транзиту российского газа в Европу не будет найдено до истечения действующего контракта, то, по словам главы "Газпрома", в новогодние праздники будет весело. "1 января - новогодний праздник. Ну, а если в Новый год, значит, будет весело", - невесело пошутил Миллер.

Украина с 26 ноября 2015 года не берет газ по контракту с "Газпромом", а получает российский газ по реверсу из Европы. До того момента Киев пытался оспорить условия контракта, который тогдашние премьер-министры Юлия Тимошенко и Владимир Путин заключили в начале 2009 года, считая цену поставок завышенной.

В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.

Весной 2019 года перед президентскими выборами на Украине "Газпром" начал предлагать Украине новые контракты. Миллер делал эти предложения на встрече с кандидатом в президенты Юрием Бойко и политиком Виктором Медведчуком. Он повторил их в начале июня. В апреле президент Владимир Путин заявил, что Украина полностью останется без газа в случае прекращения транзита.