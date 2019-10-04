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Оператор "Северного потока 2" допустил скачок цен на газ в Европе с 2020 года

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Скачок цен на газ в Европе может быть существенным, если "Газпром" и "Нафтогаз Украины" не договорятся о транзите газа с 2020 года. Об этом заявил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) председатель правления Wintershall Dea Марио Мерен.

Он отметил, что в случае реализации такого сценария скачок цен на газ будет "однозначно", а с учетом опыта холодной зимы 2017-2018 годов, когда на полную мощность работали и "Северный поток 1", и газотранспортная система Украины, и Opal, и "Ямал-Европа", "рост цен может быть существенным".

"Если к концу года стороны не смогут договориться, то в Европе мы однозначно увидим скачок цен на газ. Очень надеюсь, этого не случится, ведь в долгосрочной перспективе на газовом рынке это отразится плохо", - отметил он.

Мерен затруднился сказать, как сильно могут взлететь цены, но отметил, что если посмотреть на период холодной зимы 2017-2018 годов, то можно наблюдать относительно высокие цены из-за погоды.

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"Физически газа будет достаточно, но так или иначе количество будет ограничено - с рынка исчезнет от 90-100 млрд кубометров газа, которые обычно прокачиваются через территорию Украины. Разумеется, это существенно повлияет на цены, и мы увидим резкий скачок", - добавил он.

Газовый конфликт

В настоящее время "Газпром" по итогам разбирательств в Стокгольмском арбитраже с "Нафтогазом Украины" по контрактам на транзит и на поставку газа должен ему $2,6 млрд. Российская сторона считает, что стокгольмский арбитраж принял асимметричное решение.

По мнению российской стороны, решение Стокгольмского арбитража "по двум взаимосвязанным контрактам было принято с абсолютно разной логикой", и по итогам решения "нарушен баланс интересов".

Стокгольмский арбитраж 28 февраля 2018 года обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа в размере $2,018 млрд, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд.

Российская компания 30 марта подала апелляцию на данное решение в апелляционный суд округа Свеа (Швеция).

Тем не менее, в отчетности по РСБУ "Газпром" указал, что зарезервировал полную сумму штрафа по транзитному контракту с украинской стороной в размере $4,7 млрд.

В настоящее время стороны пытаются договориться об условиях продолжения транзита российского газа в Европу через Украину, а также о поставках газа на Украину ввиду окончания транзитного договора в конце 2019 года.

Газпром Нафтогаз Wintershall Dea

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