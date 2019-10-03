Brent подешевела до $57,3 за баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет восьмой день подряд, чего не было уже почти год. Снижение котировок в четверг произошло на данных о росте запасов в США и слабых статданных по американскому рынку труда.

К 18:18 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (на 0,62%) - до $57,33 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому временем снижалась на $0,56 (на 1,06%) - до $52,08 за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что товарные запасы нефти в странена прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали роста - на 1,3 млн баррелей.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 135 тысяч. Минтруд обнародует официальную статистику в этой сфере в пятницу. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на увеличение рабочих мест на 148 тысяч.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стали новости об активном восстановлении добычи в Саудовской Аравии. Как заявил министр энергетики страны Абдулазиз бен Сальман, Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до 11,3 млн баррелей в сутки и увеличит их до 12 млн б/с к концу ноября.

Между тем заместитель гендиректора иракской нефтедобывающей компании Basra Oil Co. Халид Хамза заявил, что последние массовые протесты против безработицы и коррупции никак не сказались на производстве нефти в стране.