Поиск

Brent подешевела до $57,3 за баррель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет восьмой день подряд, чего не было уже почти год. Снижение котировок в четверг произошло на данных о росте запасов в США и слабых статданных по американскому рынку труда.

К 18:18 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,36 (на 0,62%) - до $57,33 за баррель. Цена ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому временем снижалась на $0,56 (на 1,06%) - до $52,08 за баррель.

Минэнерго США в среду сообщило, что товарные запасы нефти в странена прошлой неделе увеличились на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали роста - на 1,3 млн баррелей.

Отраслевая организация ADP Employer опубликовала отчет, согласно которому число рабочих мест в экономике США в сентябре выросло на 135 тысяч. Минтруд обнародует официальную статистику в этой сфере в пятницу. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что они укажут на увеличение рабочих мест на 148 тысяч.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка стали новости об активном восстановлении добычи в Саудовской Аравии. Как заявил министр энергетики страны Абдулазиз бен Сальман, Саудовская Аравия довела свои производственные мощности по добыче нефти до 11,3 млн баррелей в сутки и увеличит их до 12 млн б/с к концу ноября.

Между тем заместитель гендиректора иракской нефтедобывающей компании Basra Oil Co. Халид Хамза заявил, что последние массовые протесты против безработицы и коррупции никак не сказались на производстве нефти в стране.

Абдулазиз бен Сальман Саудовская Аравия Brent WTI США

Новости по теме

Новости

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

Сбербанк заподозрил сотрудника в утечке данных 200 клиентов

"Билайн" запустит в России облачный игровой сервис

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Минфин предложил повысить до 230 рублей минимальную цену на водку

Под новые американские пошлины подпадут полторы сотни видов европейских товаров

Под новые американские пошлины подпадут полторы сотни видов европейских товаров

В Роснедрах сообщили, что 67% запасов нефти в РФ являются рентабельными

В Роснедрах сообщили, что 67% запасов нефти в РФ являются рентабельными
Российско-украинский газовый конфликт

"Нафтогаз" счел нелогичным заявление "Газпрома" о приоритете нового поставочного контракта

"Магнит" избавится от большинства своих торговых марок

Microsoft вернулся к выпуску смартфонов с двухэкранным гаджетом

Рубль подорожал к доллару и евро после падения днем ранее

Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей

Минпромторг предложил не повышать утильсбор для подержанных автомобилей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');