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Brent подешевела до $57,8 за баррель

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В среду котировки нефти развернулись вниз после того, как Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти в стране на прошлой неделе на больший объем, чем ожидалось.

К 17:59 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,88 (1,11%), до $57,78 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому же моменту на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) дешевели на $0,94 (1,75%), до $52,68 за баррель.

Минэнерго сообщило, что за минувшую неделю запасы нефти в США выросли на 3,1 млн баррелей, тогда как опрошенные S&P Global Platts эксперты в среднем ожидали роста на 1,3 млн баррелей. Запасы бензина в стране снизились на 200 тысяч баррелей, дистиллятов - на 2,4 млн баррелей. Аналитики прогнозировали увеличение запасов бензина на 308 тысяч баррелей и сокращение резервов дистиллятов на 2,2 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 201 тысяч баррелей.

Объем нефтедобычи в стране на минувшей неделе уменьшился на 100 тысяч баррелей в сутки, до 12,4 млн баррелей в сутки. Импорт нефти сократился на 87 тысяч б/с, до 6,291 млн б/с, экспорт - на 116 тысяч б/с, до 2,867 млн б/с.

Во вторник Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) обнародовал отчет, указавший на сокращение запасов нефти в США на прошлой неделе на 5,9 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов, которые ее предоставляют на добровольной основе.

Эти данные подтолкнули нефтяные котировки вверх на утренних торгах в среду после снижения на протяжении предыдущих шести сессий.

Brent WTI США

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