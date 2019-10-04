Нефть начала дорожать после восьми дней падения котировок

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В пятницу котировки нефти растут после снижения на протяжении восьми сессий подряд. К 18:23 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,5 (0,87%) - до $58,21 за баррель, ноябрьские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на $0,19 (0,36%) - до $52,64 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 5,8%.

В четверг стало известно, что индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта, минимального уровня с августа 2016 года. Ранее сообщалось, что аналогичный индекс активности в производственном секторе в прошлом месяце упал до 47,8 пункта, что является минимумом с июня 2009 года.

В пятницу Минтруда сообщило, что безработица в США в сентябре упала до 3,5%, обновив минимум с 1969 года. Рост рабочих мест нп 136 тысяч оказался слабее ожиданий (145 тысяч), однако показатель за последние два месяца был пересмотрен в сторону увеличения и повышен на 45 тысяч.

"Рост цен на нефть в пятницу никак не связан с изменением настроений рынка, - полагает старший аналитик FXTM Лукман Отунга. - Опасения по поводу роста мировой экономики и растущие запасы США заставляют вновь обратить внимание на прогнозы спроса, и нефть может продолжить снижение".