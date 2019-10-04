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Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию в 2020 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Совет Федерации предлагает распространить опыт по взиманию налога на самозанятых на всю страну уже с 2020 года, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

Как сказала Матвиенко в пятницу на парламентских слушаниях в Совфеде о параметрах бюджета на ближайшие три года, в настоящее время в качестве самозанятых зарегистрировалось уже более 200 тысяч человек. По словам спикера Совфеда, "специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя".

По ее мнению, эксперимент по взиманию налога с дохода самозанятых прошел спокойно и есть хороший результат. "Мне кажется, не стоит затягивать этот вопрос (распространение налога на всю страну - ИФ), который давно надо было решать", - отметила спикер.

Эксперимент с новым налогом

Эксперимент по применению нового специального налогового режима - налога на профессиональный доход, или налога на самозанятых, проводится с 2019 года по 2028 год в четырех регионах РФ - Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане.

В июне Минфин предлагал правительству, ссылаясь на обращения граждан и региональных властей, не участвующих в эксперименте, расширить перечень субъектов РФ, подключенных к данному проекту. В частности, такие обращения поступили от республики Коми, Кемеровской, Липецкой, Псковской областей. Также Минкавказа предложил включить в эксперимент один из регионов Северо-Кавказского федерального округа.

По сведениям Федеральной налоговой службы (ФНС), наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Для участия в новом налоговом режиме гражданам не требуется регистрироваться в отделении налоговой службы, достаточно установить на телефоне мобильное приложение "Мой налог" и зарегистрироваться в нем.

По экспертным оценкам, фактическое число самозанятых в стране превышает 20 млн человек. В июне 2019 года глава ФНС Михаил Мишустин сообщал, что в качестве самозанятых в России зарегистрировались более 114 тысяч человек.

Валентина Матвиенко Совет Федерации

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