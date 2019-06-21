В РФ зарегистрировалось 114 тысяч самозанятых

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Плательщиками налога на профессиональный доход в России зарегистрировались более 114 тысяч человек. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин на заседании Общественного совета при ФНС.

В начале мая он сообщал в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, что в качестве самозанятых зарегистрировались более 60 тыс. человек. Таким образом, за полтора месяца их количество почти удвоилось.

По словам Мишустина, количество сформированных чеков превысило 10 млн, а суммарный доход, полученный самозанятыми гражданами, составил более 8,9 млрд рублей.

Наиболее популярными видами деятельности самозанятых являются перевозка пассажиров, сдача квартир в аренду, консультирование, репетиторство, программирование, маркетинг и реклама.

Пилотный проект по введению специального налогового режима для профессионального дохода самозанятых граждан начался 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

Налогом для самозанятых могут воспользоваться физические лица (в том числе индивидуальные предприниматели (ИП), если их деятельность не требует обязательной регистрации в качестве ИП), получающие доходы от деятельности, в которой у них нет работодателя и наемных работников. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн рублей в год (200 тыс. рублей в месяц).

Налогоплательщики по желанию смогут платить с этих доходов страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Самозанятые уплачивают налог и страховые взносы единым платежом пропорционально получаемым доходам.