В странах ЕАЭС введут единый стандарт халяля

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Для стран Евразийского экономического союза скоро создадут единый стандарт халяльной продукции, пообещал глава международного центра стандартизации и сертификации "Халяль" Айдар Газизов. Он сделал это заявление на Волжском инвестиционном форуме в Самаре.

По его словам, создание стандарта позволит отслеживать такие продукты на всем постсоветском пространстве.

Газизов напомнил, что в 2012 году в столице Казахстана был создан Евразийский союз стандартизации и сертификации "Халяль". По его словам, организации пора "придать новый импульс". "Буквально неделю назад я встречался с верховным муфтием Казахстана. В ближайшее время мы сделаем единый стандарт "Халяль" в рамках Евразийского союза", - сказал он.

У России и у СНГ в целом очень большой потенциал по производству и экспорту продукции "Халяль", в ней заинтересованы арабские страны, которые импортируют до 70-80% продуктов питания, считает Газизов.

По его словам, десятилетиями основными поставщиками мяса птицы, красного мяса в эти страны были производители из Бразилии, Индонезии, Австралии. "В последнее время у покупателей есть претензии к качеству. К тому же логистика долгая. Российские производители могут логистику сократить в разы. Наша продукция интересна по цене, по качеству, по логистике. У нас великолепные шансы", - считает Газизов.

Пока сертификацию центра прошли более 200 российских компаний, которые хотят экспортировать халяльную продукцию. Более 20 компаний уже поставляют ее на экспорт в такие страны, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Иордания, Египет.