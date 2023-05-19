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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Минсельхоз сообщил о росте экспорта халяльной продукции из России на 24% в 2022 году

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В 2022 году экспорт халяльной продукции из России увеличился на 24%, сообщил замминистра сельского хозяйства Сергей Левин на панельной дискуссии на ХIV международного экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023". Его цитирует пресс-служба министерства.

По словам Левина, Россия обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития поставок продуктов питания по стандартам "Халяль" и активно наращивает их.

Как сообщил на этом же мероприятии начальник управления отраслевого развития центра "Агроэкспорт" Виталий Нагалин, за последние пять лет Россия нарастила экспорт халяльной продукции на 78%. В 2022 году его объем достиг $270 млн. Крупнейшим покупателем является Саудовская Аравия (на нее пришлось 77% всего объема халяльного экспорта). За период 2018-2022 годов поставки на ее рынок выросли более чем в 6 раз.

Вторым по объему покупателем российской халяльной продукции являются ОАЭ (12% от общего объема российского халяльного экспорта). За последние 5 лет поставки в ОАЭ выросли на 14%.

"Ожидаем, что в 2030 году объем российского экспорта халяльной продукции превысит $700 млн, то есть вырастет почти в три раза по сравнению с 2022 годом, - заявил Нагалин. - Перспективы роста планируется реализовывать не только за счет растущего экспорта мясной продукции. Серьезные перспективы видим для увеличения экспорта молочной и кондитерской продукции".

Минсельхоз Сергей Левин Саудовская Аравия ОАЭ Агроэкспорт Виталий Нагалин
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