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Безработица в США сократилась до минимума за 50 лет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В сентябре 2019 года безработица в США в сентябре 2019 года упала до 3,5% по сравнению с августовскими 3,7% и достигла минимального уровня с декабря 1969 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда.

Опрошенные ранее эксперты не ожидали снижения показателя.

Число рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 136 тысяч после роста на пересмотренные 168 тысяч в августе. Аналитики ожидали, что в сентябре показатель увеличится на 145 тысяч.

США Минтруда

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