Рубль ускорил темпы роста к доллару и евро на фоне дорожающей нефти

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в пятницу днем, торгуясь вблизи минимальных значений с открытия сессии; рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти и в ожидании официальных данных по рынку США.

Курс доллара США составил 64,74 рубля в 15:00 по Москве, что на 39 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 71,08 рубля, подешевев на 32,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 35,96 копейки - до 67,59 рубля.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30 по московскому времени) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные (5-6 октября) и понедельник (7 октября) на 10,12 копейки, до 65,03 рубля, и увеличил курс евро на 5,18 копейки, до 71,3509 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро, торгуясь на дневных торгах вблизи максимальных с начала сессии отметок. Участники торгов реагируют на рост цен на нефть, рост вероятности продолжения смягчения монетарной политики ФРС США и аналогичных действий ЦБ РФ, что сделает рублевые активы более привлекательными в рамках стратегии carry trade.

Ставки ЦБ РФ и ФРС США

ЦБ РФ видит определенное пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, сообщила первый зампред Банка России Ксения Юдаева, выступая в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

Банк России 6 сентября 2019 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,0%, что стало ее третьим снижением за текущий год (после снижения в июне и июле). Сентябрьское решение привело ключевую ставку к верхней границе диапазона нейтральности, который оценивается в 6-7% в номинальном, или в 2-3% в реальном выражении, при ожидаемой инфляции в 4%.

Ряд слабых статистических данных по американской экономике также увеличили шансы снижения основной процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США уже на октябрьском заседании, полагают участники рынка.

Как следует из котировок фьючерсов на уровень ставки, теперь рынок оценивает вероятность снижения ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта по итогам заседания, которое состоится 29-30 октября, в 84,2%, сообщает Bloomberg. В понедельник оценка такой вероятности составляла 40%. Причем из последнего прогноза Федрезерва следует, что руководство ЦБ ожидает сохранения ставки на текущем уровне 1,75-2% в ближайшей перспективе.

Ситуация в экономике США

Как стало известно в четверг, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре упал до 52,6 пункта, минимального уровня с августа 2016 года. Ранее сообщалось, что аналогичный индекс активности в производственном секторе в прошлом месяце упал до 47,8 пункта, что является минимумом с июня 2009 года.

В центре внимания инвесторов - данные о числе рабочих мест и безработице в США в сентябре, которые помогут инвесторам более точно оценить перспективы смягчения денежно-кредитной политики ФРС уже на октябрьском заседании.

Официальные статданные Минтруда будут обнародованы в 15:30 МСК. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных Bloomberg, число рабочих мест в экономике США в сентябре увеличилось на 145 тыс. человек после повышения на 130 тыс. в августе.

Мнения экспертов

"Рубль несколько восстановил позиции в основных валютных парах благодаря надеждам на рынке на более мягкую политику от ФРС. Слабые данные по индексам деловой активности в США, выходившие на этой неделе, усилили ожидания снижения ключевой ставки в США. Вероятность снижения ставки на октябрьском заседании сейчас оценивается в 85%, хотя еще в начале недели она составляла лишь 40%. Надежды на более активную поддержку со стороны ФРС сейчас, пожалуй, один из немногих факторов поддержки, удерживающих рисковые активы от более существенного падения. Риски ослабления рубля остаются повышенными в среднесрочной перспективе с учетом вновь возросшей глобальной неопределенности и опасений инвесторов относительно перспектив мировой экономики. Рубль, торгующийся в тренде с валютами развивающихся стран, вполне может оказаться под давлением в рамках предстоящей недели на фоне старта сезона корпоративной отчетности в США, где результаты могут оказаться хуже ожиданий, а также на фоне старта очередного раунда торговых переговоров между Китаем и США, сохраняющихся протестов в Гонконге и перспективы введения американских пошлин на европейские товары на сумму $7,5 млрд", - полагает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Главной идеей укрепления "россиянина" может стать смягчение позиции ФРС, но представители американского регулятора пока считают, что в экономике США все в порядке. Тем не менее, реальная доходность рубля выступает его преимуществом перед валютами с отрицательной ставкой, что не позволит ему показать какое-либо существенное ослабление в ближайшее время. Бюджетное правило также не будет оказывать существенного давления. В период с 7 октября по 7 ноября отечественный Минфин направит на закупку валюты 212,7 млрд рублей, или около 9,2 млрд рублей в день. Это несущественное увеличение по сравнению с предыдущим периодом", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

"Ключевым драйвером для валютного рынка в данный момент выступают внешние условия. Из событий сегодняшнего дня для всей группы валют EM, в том числе рубль, принципиальное значение может иметь публикация данных по американскому рынку труда. В краткосрочной перспективе в паре "доллар-рубль" при текущих ценах на нефть ориентируемся на диапазон 65-65,50 руб./$1", - подчеркивает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.

Нефти предрекают рекордный спад

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в пятницу ускорили рост, однако по итогам недели они, вероятно, зафиксируют самый значительный спад с середины июля. Опасение инвесторов по-прежнему вызывает вероятное замедление темпов экономического роста в мире, отмечает MarketWatch.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,97% - до $58,27 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени поднимаются на 0,4% - до $52,66 за баррель.

С начала текущей недели Brent подешевела на 6,4% WTI - на 5,8%, при этом нефть WTI в четверг опустилась по итогам восьмой сессии подряд.

Ставки по межбанковским кредитам

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 7,08% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,13% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с четвергом, оставшись на аналогичной отметке - 7,13% годовых, ставка на срок 3 месяца увеличилась на 1 б.п. - до 7,19% годовых, ставка на срок 6 месяцев осталась на прежнем уровне - 7,25% годовых.