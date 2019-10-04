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Центробанк усмотрел "пространство" для еще одного снижения ключевой ставки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Банк России не исключает еще одно снижение ключевой ставки, сообщила первый зампред Центробанка Ксения Юдаева, выступая в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации.

"В принципе мы, конечно, будем каждый раз рассматривать, смотреть различные эффекты, но определенное пространство для дальнейшего снижения (ключевой ставки - ИФ) мы видим", - сказала Юдаева.

Банк России 6 сентября 2019 года снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,0% (минимума с 2014 года), что стало ее третьим снижением за текущий год (после снижения в июне и июле). Сентябрьское решение привело ключевую ставку к верхней границе диапазона нейтральности, который оценивается в 6-7% в номинальном или в 2-3% в реальном выражении при ожидаемой инфляции в 4%.

ЦБ РФ

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