Глава Минэнерго спрогнозировал цены на нефть на уровне $50 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики в стратегии на среднесрочную перспективу исходит из цены на нефть в $50 за баррель, заявил телеканалу "Россия24" глава ведомства Александр Новак. Это достаточно консервативный сценарий, уточнил он.

На базе этого прогноза сформирован прогноз социально-экономического развития, добавил министр.

"Если цены будут выше, как мы видим сегодня, это значит дополнительные возможности для экономики, дополнительные поступления в бюджет, дополнительные возможности для создания резервных фондов на случай, если цены опустятся ниже $50", - сказал Новак.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $58,71 за баррель, котировки нефти во вторник поднимаются после снижения днем ранее.

Ранее 8 октября "Ведомости" сообщили, что в официальных документах Минэнерго впервые появилось упоминание возможности спада мирового спроса на нефть после 2030-х годов.