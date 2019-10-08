Поиск

Глава Минэнерго спрогнозировал цены на нефть на уровне $50 за баррель

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Министерство энергетики в стратегии на среднесрочную перспективу исходит из цены на нефть в $50 за баррель, заявил телеканалу "Россия24" глава ведомства Александр Новак. Это достаточно консервативный сценарий, уточнил он.

На базе этого прогноза сформирован прогноз социально-экономического развития, добавил министр.

"Если цены будут выше, как мы видим сегодня, это значит дополнительные возможности для экономики, дополнительные поступления в бюджет, дополнительные возможности для создания резервных фондов на случай, если цены опустятся ниже $50", - сказал Новак.

К 10:01 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне у $58,71 за баррель, котировки нефти во вторник поднимаются после снижения днем ранее.

Ранее 8 октября "Ведомости" сообщили, что в официальных документах Минэнерго впервые появилось упоминание возможности спада мирового спроса на нефть после 2030-х годов.

Минэнерго Александр Новак Brent

Новости по теме

Новости
Война санкций

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

США ввели санкции против 28 китайских организаций из-за преследования мусульман

В Сбербанке заявили о 5000 жертвах утечки данных

Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за нефтью

Сборы российских фильмов в 2019 году сократились на 20%

Сборы российских фильмов в 2019 году сократились на 20%

В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек

"Газпром" предложил создать в России собственный институт стандартов вместо API

Козак подготовил законопроект о защите инвесторов

Прокуратура Испании усмотрела рейдерство в попытке структур Фридмана купить ZWW

"Вымпелком" назвал информацию об утечке данных миллионов клиентов устаревшей

Что случилось этой ночью: понедельник, 7 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');