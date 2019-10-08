Новак предупредил о рисках дисбаланса нефтяного рынка грядущей зимой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Рынок нефти стабилен в настоящее время, однако существуют риски его дисбаланса грядущей зимой, сообщил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы не видим кризиса, почему? Потому что цена более-менее стабильна, волатильность достаточно низкая, если не брать ту ситуацию, которая была с атаками на инфраструктуру Saudi Aramco. На сегодняшний день баланс спроса и предложения есть, на сегодня нет ни дефицита на рынке, ни перепроизводства. С учетом действий стран ОПЕК+, с учетом добычи в других странах, спроса, который всё равно выше по сравнению с прошлым годом на 1 млн б/с", - сказал Новак.

По его словам, Москва намерена следить за тем, как будет развиваться ситуация на рынке нефти в дальнейшем. "Конечно, последние события, в течение последнего года, когда осуществляются атаки на инфраструктуру, и на танкеры, перевозящие углеводороды, нефть, - это очень негативный сигнал для всего рынка, это создает угрозы, и закладываются, в том числе, в цены риски геополитические дополнительные. Конечно, мы видим определенную напряженность. Надеемся, что эта напряженность уйдет для того, чтобы рынки были более стабильными, более понятными с точки зрения обеспечения их энергетическими ресурсами, доступности транспортной инфраструктуры", - отметил министр.

По его словам, в настоящее время преждевременно принимать меры по увеличению добычи нефти странами ОПЕК+. "Мы обсуждали в принципе ситуацию на рынке. Мы сходимся сейчас во мнении о том, что преждевременно меры сейчас какие-то принимать, ситуация более-менее нормально складывается сейчас", - сказал министр.

Ранее во вторник Новак говорил, что министерство энергетики в стратегии на среднесрочную перспективу исходит из цены на нефть в $50 за баррель. По его словам, на базе этих данных сформирован прогноз социально-экономического развития.