Минэнерго впервые признало возможность спада спроса на нефть после 2030 года

Такой прогноз впервые будет прописан в официальном документе

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Минэнерго России впервые признало, что замедление роста мирового спроса на нефть может смениться спадом после 2030-х годов, пишут "Ведомости". Газета ссылается на обновленный проект Энергостратегии России до 2035 год, который обсуждался в том числе 21 и 24 сентября. Актуальность документа изданию подтвердили чиновники и участники обсуждений.

В проекте, представленном 21 сентября на совещании у министра энергетики Александра Новака говорилось о замедлении роста спроса на нефть после 2025 года и о том, что пик потребления может быть достигнут до 2030-х годов. После еще нескольких обсуждений к 24 сентября чиновники уточнили прогноз: пик спроса на нефть будет в 2030–2040-х годах, а после может начать падать, говорят два источника, видевших обновленный проект.

Чиновники начали говорить о возможном спаде спроса на нефть в начале 2019 года, но в официальных документах они такого не указывали, уточняет газета. К примеру, глава думского комитета по энергетике Павел Завальный говорил изданию, что нужно поскорее "постараться добыть все, что у нас есть, и продать", потому что "потом это никому не будет нужно". За то время, пока сохраняется спрос на нефть, нужно успеть перестроить экономику, добавлял он.

Крупнейшие нефтяные компании мира уже начали готовиться к спаду спроса, напоминают "Ведомости". Представитель норвежской Statoil говорил летом 2018 года на ПМЭФ, что в ближайшие годы компания рассчитывает на прирост выручки от инвестиций в возобновляемые источники энергии и в связи в этим даже сменила название на Equinor. Saudi Aramco в 2017 году начала вкладывать в ветряную электроэнергию и публично допустила риск снижения потребления нефти после 2030 года.

Oxford Institute for Energy Studies в исследовании 2018 года сравнил прогнозы Международного энергетического агентства, ОПЕК, BP, Wood Mac и сделал вывод, что продажи нефти начнут падать к 2040–2050-м годам и остановить эту тенденцию будет нельзя.

В стратегии "Роснефти" до 2022 года говорится о развитии нефтегазохимии и нет ни слова об альтернативных источниках энергии, отмечает издание.