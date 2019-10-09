Минэнерго США спрогнозировало падение цен на нефть в ближайшие месяцы

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - США ожидают снижения цен на нефть в ближайшие месяцы, говорится в ежемесячном отчете управления по энергетике американского Минэнерго (EIA).

EIA прогнозирует, что спотовые цены на Brent в среднем составят $59 за баррель в 4-м квартале 2019 года, а затем упадут до $57 за баррель во 2-м квартале 2020 года, что на $5 ниже прогноза, сделанного месяц назад.

"Несмотря на недавние перебои с поставками нефти, EIA ожидает, что в ближайшие месяцы будет наблюдаться снижение цен на нефть, поскольку мировые запасы возрастут в первой половине 2020 года", - пишет ведомство.

EIA прогнозирует, что цены на Brent вырастут в среднем до $62 за баррель во второй половине 2019 года. В результате прогнозируемая средняя цена в 2020 году составит $60 за баррель, что на $2 за баррель ниже сентябрьского прогноза EIA. "Октябрьский прогноз EIA признает более высокий уровень риска перебоев с поставками нефти, чем предполагалось ранее, более чем компенсируемый растущей неопределенностью в отношении роста экономики и спроса на нефть в ближайшие кварталы, что приводит к снижению прогноза цен на нефть", - сообщается в отчёте.

"К началу октября цены на нефть снизились до уровня до нападения на саудовские объекты. Долгосрочные эффекты от разрушений остаются крайне неопределенными. Атака выявила уязвимости в отношении значительного объема добычи нефти в стране, которая обладает большей частью резервных производственных мощностей среди стран ОПЕК. В то же время рынок, похоже, довольно плавно адаптировался к перебоям, и нефтяные компании, вероятно, повысят безопасность в будущем", - отмечается в отчёте.

В результате перебоев с поставками нефти, по оценкам EIA, добыча нефти в Саудовской Аравии снизилась в среднем до 8,5 млн б/с в сентябре по сравнению с 9,9 млн б/с в августе. Поскольку Саудовская Аравия владеет большей частью мощностей ОПЕК по добыче нефти, по оценкам EIA, отключение нефтяных объектов страны сократило объем резервных мощностей в сентябре на 1 млн б/с.

EIA прогнозирует, что объём резервных производственных мощностей ОПЕК приблизится к уровням до атак на саудовские объекты к январю 2020 года. Перебои в поставках повлияли на оценку EIA изменений мировых запасов жидких углеводородов. По оценкам EIA, в третьем квартале 2019 года запасы углеводородов сократились в среднем на 0,9 млн б/с, тогда как в сентябре прогнозировался небольшой рост запасов. В 2020 году EIA прогнозирует, что мировые запасы жидких углеводородов вырастут в среднем на 0,3 млн б/с в результате роста поставок стран, не входящих в ОПЕК, который опережает рост мирового спроса на жидкие углеводороды. Мировые запасы нефти, в частности, вырастут на 0,5 млн б/с в первой половине 2020 года, что окажет понижательное давление на нефтяные цены, считают эксперты EIA.